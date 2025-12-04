Un 25 por ciento de los comerciantes de O Salnés tienen más de 53 años

Eduardo Abad, presidente de Agtamar-UPTA

Un 25 por ciento de los titulares de pequeños comercios en la comarca de O Salnés tienen más de 63 años. Es una de las cifras que presenta la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, que hizo balance de un año que, en cifras generales, fue bueno para el sector y que marca diferencia entre los negocios menos especializados (como los de venta de ropa) y los de alta cualificación, como dentistas o fisioterapeuta, entre otros, que multiplicaron sus ganancias.

"Rompimos a tendencia á baixa", explica Eduardo Abad, presidente de la entidad con sede en Vilagarcía, sobre los datos comarcales. En O Salnés, fueron 70 las personas que decidieron emprender un negocio a lo largo de este año, siguiendo la tendencia autonómica y de la provincia de Pontevedra. En la comarca, la afiliación pasó de 8.699 activos, en diciembre de 2024 a 8.768 en el último día de noviembre de 2025.

Distribución municipal y diferencias por sectores

Por municipios, sigue siendo Vilagarcía, con 2.353 (dos más que el año anterior), el que más autónomos tiene. Le sigue Sanxenxo, con 1.702, pero sin embargo es esta localidad la que más crece, con treinta activos más con respecto al año pasado. También Meaño registra un importante repunte, con 13 más y un total de 560; al igual que Vilanova, que gana una docena y se coloca en 837. Por lo demás, A Illa tiene 256 (+2), Cambados se mantiene en 1.231, Meis suma 432 (+1), O Grove registra 901 (+5) y Ribadumia contabiliza 496 (+4).

Es en los sectores donde UPTA detecta una importante diferencia. El de servicios de alimentación y hostelería se consolida como principal motor de crecimiento, con un aumento de 35 autónomos en O Salnés. Las actividades científicas y técnicas registran una leve caída, de 4 profesionales, pero es en el comercio donde se registra un notable descenso, al pasar de 1.894 en diciembre de 2024 a 1.835 en el último día de noviembre de 2025. "As pasan canutas", apunta Abad Sabarís, que señala que son estos profesionales los que, dentro del empleo por cuenta propia, están atravesando un peor momento. Al contrario, otros negocios derivados de la construcción (reparaciones o pinturas) o los de alta cualificación, como dentistas, técnicos, ingenieros o arquitectos, están ganando hasta un 15 por ciento más, según datos de entidades crediticias.

"Conseguir un electricista pode ter máis lista de espera que o Sergas", apunta el portavoz nacional de UPTA. Solo en Vilagarcía, por el contrario, fueron quince comercios los que echaron el cierre en lo que va de año. Abad Sabarís advierte de que es una tendencia que "non vai parar aquí" y que achaca a un modelo de consumo que tira hacia las grandes superficies y a las compras por internet.

Las dificultades al abrir un negocio

Otro asunto que preocupa en UPTA es el elevado precio de los alquileres de los bajos, una de las trabas con las que se encuentran los emprendedores a la hora de poner en marcha su negocio. "Non só pasa en Vilagarcía ou no Salnés. Agás en Lugo, no conxunto de Galicia estamos a falar dunha subida do 25 por cento", apunta el presidente de UPTA, que lo achaca a dos factores.

"Hai unha concentración da propiedade dos locais en moi poucas mans", señala Abad, que incide en que, cuando cierra un comercio, muchas veces en ese mismo local abre una franquicia o una entidad bancaria. "Existe un monopolio que é o que provoca o encarecemento", apuntan desde la entidad.

Otra circunstancia que detectan es la "falsa crenza" de que los cambios de usos son el "camiño", cuando UPTA considera, precisamente, que es la senda hacia la destrucción del empleo autónomo. "Hai que ter moito coidado en copiar ás grandes cidades, que xa transformaron locais comerciais en vivendas. Hai determinadas políticas que inciden en que non hai chan para construír e que é necesaria a vivenda", por lo que se impulsan estas transformaciones que "botan para atrás aos emprendedores".

Por ello, la Unión de Profesionales Autónomos emprenderá una campaña con mociones en los municipios, que son los que tienen competencias, para impedir estos cambios de usos. "Estaremos vixiantes", advierte Abad, que hace un llamamiento a la responsabilidad política.

Las medidas que proponen

Ante un panorama que no es negativo, pero en el que se detectan problemas importantes, UPTA emprenderá una campaña a nivel autonómico y estatal para demandar una serie de medidas. En primer lugar, hoy mismo enviarán al Parlamento gallego una propuesta de bajada de cinco puntos porcentuales en el tramo autonómico del IRPF; la misma rebaja que reclamarán al Gobierno español. Sumados ambos descuentos, permitirían una rebaja fiscal de 1.200, aplicable a los que tienen rendimientos netos de hasta 35.000 euros. "Falamos do 75 por cento dos autónomos do Salnés", apunta Eduardo Abad.

A cambio, desde la entidad apuntan a una subida de tres puntos en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas que facturan más de cuatro millones de euros. Todo ello daría un rendimiento neto de más de 1.200 millones de euros de ahorros para la autonomía. "O tema tributario é un dos que máis preocupa", apunta Abad, que apuesta por un cambio en el modelo fiscal

Además, al Gobierno central le piden que "non recúe" sobre la subida de las cotizaciones, ya que repercute en las futuras pensiones, que arrojan una diferencia de hasta 500 euros con respecto a los trabajadores por cuenta ajena.

Abad Sabarís también manifestó el rechazo de UPTA a la marcha atrás del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la implantación del sistema Verifactu, que se aplaza un año, "cando todo o mundo xa fixera acopio do software e dos novos sistemas de xestión", apunta el portavoz de los autónomos, que no es muy optimista sin embargo con que este sistema sirva para luchar contra el fraude fiscal. "Os que non fan factura seguirán sen facelo", señala Abad Sabarís, que pide concienciación ciudadana y del consumidor.