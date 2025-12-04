La Policía Nacional recoge juguetes en colaboración con Cáritas en Vilagarcía

Una recogida de juguetes en Arousa

La Policía Nacional, a través de su delegación de Participación Ciudadana y en colaboración con Cáritas, pone en marcha en la Comisaría de A Marina una nueva campaña de recogida de juguetes, bajo el lema ‘Regala Sonrisas’. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a que los menores en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de un regalo en estas próximas fiestas navideñas. La campaña se llevará a cabo desde hoy y hasta el 17 de diciembre, ambos inclusive. Durante este periodo, cualquier persona interesada en colaborar podrá entregar sus juguetes nuevos, o en perfecto estado, directamente en las instalaciones de la Policía Nacional en Vilagarcía. Las donaciones serán distribuidas por Cáritas.