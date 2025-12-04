Vilagarcía
La Policía Nacional recoge juguetes en colaboración con Cáritas en Vilagarcía
El objetivo es que los menores de familias en situación de vulnerabilidad puedan tener regalos en estas entrañables fechas
La Policía Nacional, a través de su delegación de Participación Ciudadana y en colaboración con Cáritas, pone en marcha en la Comisaría de A Marina una nueva campaña de recogida de juguetes, bajo el lema ‘Regala Sonrisas’. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a que los menores en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de un regalo en estas próximas fiestas navideñas. La campaña se llevará a cabo desde hoy y hasta el 17 de diciembre, ambos inclusive. Durante este periodo, cualquier persona interesada en colaborar podrá entregar sus juguetes nuevos, o en perfecto estado, directamente en las instalaciones de la Policía Nacional en Vilagarcía. Las donaciones serán distribuidas por Cáritas.