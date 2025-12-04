La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani Cedida

La investigación biomédica es una de las áreas en las que trabaja la Fundación ”la Caixa”, que en su edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud ha seleccionado 34 nuevos proyectos, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno. Uno de esos proyectos, con participación gallega, se centra en el síndrome de Myhre.

Maria J. Macias lidera en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona), un proyecto consorciado con José Manuel Brea Floriani, de la Universidad de Santiago de Compostela, y la Asociación Síndrome de Myhre España. El investigador gallego explica que, tal y como sucede para otras enfermedades raras, “actualmente no existe ningún tratamiento curativo” para el síndrome de Myhre. Una realidad que califica de “devastadora” al tratarse de una enfermedad pediátrica con alteraciones a nivel cardiovascular en el 70% de los pacientes y en algunos casos con alteraciones mentales que limitan su calidad de vida.

En ese punto, el proyecto en el que participa se propone buscar alternativas terapéuticas para el tratamiento de los síntomas cardiovasculares de la enfermedad, que supondrían un primer paso muy importante de cara al desarrollo de futuros fármacos. Para esto es imprescindible estudiar cómo se ve afectada la función de la proteína SMAD4, que en los afectados por el síndrome presenta distintas mutaciones. “Así, estudiaremos el genoma de pacientes con el síndrome de Myhre para poder encontrar correlaciones entre otras mutaciones y la función de la proteína SMAD4. Además, queremos encontrar compuestos químicos que puedan unirse a la proteína y modular su función”, enumera Brea, que apunta que su objetivo es estudiar más de 60.000 compuestos.

La convocatoria de este año de Investigación en Salud de la Fundación ”la Caixa”, destina 26 millones de euros a trabajos de excelencia

“Si el proyecto es exitoso”, argumenta, “conseguiremos compuestos con posible actividad terapéutica para un futuro proyecto donde se pueda avanzar todavía más para llevarlos hasta los pacientes”. Y conseguir con ello un “drástico”, ya que los niños que padecen este síndrome pasarían a “tener una esperanza para una mejor calidad de vida con una mejoría cardiovascular”.

El proyecto cuenta con el apoyo de la asociación de pacientes del Síndrome de Myhre, lo que refleja el interés que existe por parte de los pacientes en poder avanzar en la búsqueda de posibles tratamientos.

Financiación

En el caso de enfermedades muy raras, obtener financiación para la investigación es muy complicado y los programas específicos son escasos. Por este motivo, José Manuel Brea considera la inclusión de la financiación de proyectos sobre enfermedades raras en programas como el de la Fundación ”la Caixa”, que dota esta investigación sobre el síndrome de Myhre con 771.800 euros, como algo “muy novedoso”. “Su impacto cobra todavía más importancia ya que permite avanzar los proyectos hasta un punto donde se pueden identificar los primeros compuestos activos que puedan desarrollarse posteriormente y empezar a soñar que algún día estas personas puedan disponer de tratamientos eficaces”, resume.

“La investigación biomédica es una de las vías más poderosas para mejorar la vida de las personas”. Así resume Àngel Font, subdirector general de Investigación y Becas de la Fundación ”la Caixa”, la filosofía que impulsa la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación ”la Caixa”, que destina este año 26 millones de euros a investigaciones biomédicas de excelencia, concede hasta 500.000 euros a proyectos con una sola institución de investigación implicada y hasta un millón para consorcios de investigación formados por varias instituciones. En esta edición, los proyectos en consorcio cuentan con la colaboración de grupos de investigación de siete países.

Esta octava convocatoria, a la que se habían presentado 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos. Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses. Entre ellos hay cuatro con participación de centros gallegos, uno, el que busca un tratamiento para el síndrome de Myhre. 