Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La escuela para niños de San Simón llega en forma de documental a Vilagarcía

El acto está organizado por O Faiado da Memoria y contará con miembros del Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, que elaboró la obra

Olalla Bouza
04/12/2025 19:23
Margarita Teijeiro y Antón Caeiro, de O Faiado da Memoria
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La asociación vilagarciana O Faiado da Memoria organiza la proyección del documental ‘Os nenos da Illa’, realizado por Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy de Cesantes. Es un trabajo de Noelia López Arosa en el que se habla de la escuela hogar Méndez Núñez, para los huérfanos del mar, que se puso en marcha en San Simón tras cerrarse el campo de concentración franquista. Más de 50 años después, el Obradoiro celebró una reunión en la propia usla con algunos de los antiguos alumnos, para revivir sus experiencias en los mismos lugares y edificios. Uno de estos antiguos alumnos, Hipólito Varela, estará presente en el coloquio final junto a José Antonio Martínez y Manuel López, del Obradoiro. Será mañana, a partir de las 20 horas, en el Salón García.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La Concellería de Educación de Vilagarcía invita a conocer el Bosque Atlántico
Olalla Bouza
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el lugar del accidente de tráfico

Herido un motorista al sufrir un accidente al caer de su vehículo después de que se le cruzase un animal cuando circulaba por la recta de Palmeira
Chechu López
Entorno del Campo da Torre, en Caldas

Caldas recibe el visto bueno de Patrimonio y podrá licitar la obra en el Campo da Torre
Fátima Pérez
Luis Ruiz y Manuel González durante la presentación de la prueba en Boiro

La Carreira Popular Mar de Boiro celebra su vigésima edición este próximo domingo
María Caldas