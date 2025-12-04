La escuela para niños de San Simón llega en forma de documental a Vilagarcía

Margarita Teijeiro y Antón Caeiro, de O Faiado da Memoria

La asociación vilagarciana O Faiado da Memoria organiza la proyección del documental ‘Os nenos da Illa’, realizado por Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy de Cesantes. Es un trabajo de Noelia López Arosa en el que se habla de la escuela hogar Méndez Núñez, para los huérfanos del mar, que se puso en marcha en San Simón tras cerrarse el campo de concentración franquista. Más de 50 años después, el Obradoiro celebró una reunión en la propia usla con algunos de los antiguos alumnos, para revivir sus experiencias en los mismos lugares y edificios. Uno de estos antiguos alumnos, Hipólito Varela, estará presente en el coloquio final junto a José Antonio Martínez y Manuel López, del Obradoiro. Será mañana, a partir de las 20 horas, en el Salón García.