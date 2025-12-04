Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Concellería de Educación de Vilagarcía invita a conocer el Bosque Atlántico

Es un programa dirigido a escolares que busca impulsar el cuidado y protección de las especies autóctonas

Olalla Bouza
04/12/2025 19:11
La concejala de Educación, Paola María Mochales, en un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Concellería de Educación pone en marcha una segunda edición del programa ambiental ‘Bosque Atlántico’, destinado a fomentar el interés por la naturaleza entre e alumnado y dar a conocer las características de uno de los hábitats más ricos del mundo. El objetivo es frenar su retroceso y tratar de recuperarlo.

 El departamento que dirige Paola María destina 1.100 euros. La actividad está dirigida a los escolares de 6º de Primaria y se llevará acabo a principios de año en siete colegios: A Lomba, Rosalía de Castro, O Piñeiriño, A Escardia, Vilaxoán y Rubiáns. Consistirá en la realización de dos sesiones que llevan por título ‘As nosas árbores’ y ‘Viaxe ao corazón da fraga’ que, apoyadas por audiovisuales y juegos, se centrarán en enseñar a los niños y niñas a identificar 25 especies autóctonas del bosque atlántico. Además de las más conocidas, como el castaño y el roble, habrá otras como abedules o saúco. La actividad también pretende poner en valor el papel cultural, histórico y de identidad que el bosque atlántico tiene en la cultura gallego. La primera edición se celebró el año pasado y tuvo una gran acogida

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La escuela para niños de San Simón llega en forma de documental a Vilagarcía
Olalla Bouza
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el lugar del accidente de tráfico

Herido un motorista al sufrir un accidente al caer de su vehículo después de que se le cruzase un animal cuando circulaba por la recta de Palmeira
Chechu López
Entorno del Campo da Torre, en Caldas

Caldas recibe el visto bueno de Patrimonio y podrá licitar la obra en el Campo da Torre
Fátima Pérez
Luis Ruiz y Manuel González durante la presentación de la prueba en Boiro

La Carreira Popular Mar de Boiro celebra su vigésima edición este próximo domingo
María Caldas