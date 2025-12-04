La Concellería de Educación de Vilagarcía invita a conocer el Bosque Atlántico

La concejala de Educación, Paola María Mochales, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concellería de Educación pone en marcha una segunda edición del programa ambiental ‘Bosque Atlántico’, destinado a fomentar el interés por la naturaleza entre e alumnado y dar a conocer las características de uno de los hábitats más ricos del mundo. El objetivo es frenar su retroceso y tratar de recuperarlo.

El departamento que dirige Paola María destina 1.100 euros. La actividad está dirigida a los escolares de 6º de Primaria y se llevará acabo a principios de año en siete colegios: A Lomba, Rosalía de Castro, O Piñeiriño, A Escardia, Vilaxoán y Rubiáns. Consistirá en la realización de dos sesiones que llevan por título ‘As nosas árbores’ y ‘Viaxe ao corazón da fraga’ que, apoyadas por audiovisuales y juegos, se centrarán en enseñar a los niños y niñas a identificar 25 especies autóctonas del bosque atlántico. Además de las más conocidas, como el castaño y el roble, habrá otras como abedules o saúco. La actividad también pretende poner en valor el papel cultural, histórico y de identidad que el bosque atlántico tiene en la cultura gallego. La primera edición se celebró el año pasado y tuvo una gran acogida