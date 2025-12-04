Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía amplía su plantilla: Estas son las nuevas plazas

También se aprobó el proceso de promoción interna para otros 19 puestos

Olalla Bouza
04/12/2025 18:44
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía amplía su plantilla con laoferta de empleo público correspondiente a 2025, con doce nuevas plazas de personal funcionario de carrera. Se trata de un puesto de Técnico Superior en Administración Xeral (grupo A1), otro de Oficial Composteiro (C1), cuatro de Auxiliar Administrativo (C2) y seis de Oficial de Servizos (AP). Estas plazas se suman a las tres de Policía Local (C1) aprobadas con anterioridad y ya comunicadas a la Axencia Galega de Seguridade para su inclusión en los procesos de selección correspondientes al año en curso. La ampliación atiende a las necesidades que van surgiendo en la administración local debido, tanto a las jubilaciones del personal, como al aumento del volumen de trabajo y a la ampliación de determinados servicios.

Una vez aprobada la oferta y su ampliación, el Concello redactará las bases y realizará las respectivas convocatorias para llevar a cabo las selecciones mediante los correspondientes procesos de oposición, de los que se hará la debida publicidad a través de los medios y de la sede electrónica municipal. Además, desde el Concello señalan que, para seguir mejorando la organización del trabajo y ajustar los puestos existentes a las funciones que se necesitan realizar, dentro de la oferta de empleo público de 2025, el Concello aprobó también la cobertura de otras 19 plazas por el sistema de promoción interna. En este caso, se trata de de dos plazas de Técnico Medio de Administración Xeral (A2), cinco de Administrativo (C1), cinco de Auxiliar Administrativo (C2), dos de Oficial Electricista (C2), una de Técnico Medio de Deseño Gráfico (A2), una de Inspector (A2), una de Técnico Medio/Dirección de Biblioteca (A2), una de Oficial de Instalacións Culturais (C2) y una de Encargado de Servizos (C2).

