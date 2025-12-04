Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Aviso de posible corte de agua esta noche en Vilagarcía

Van a llevarse a cabo unas obras en la depuradora de Trabanca Badiña, parte de la digitalización del ciclo del agua en el municipio

Olalla Bouza
04/12/2025 13:00
Fregando loza en una vivienda en O Salnés
Fregando loza en una vivienda en O Salnés
Mónica Ferreirós
Unas obras que se van a llevar a cabo esta noche en la depuradora, de 22 a o horas, en la estación depuradora de aguas potables de Trabanca Badiña, pueden producir algunos cortes en el suministro o una bajada del caudal, según explican desde el Concello. Las actuaciones consisten en cambios de los caudalímetros, un paso más en el Perte que permitirá la digitalización completa del ciclo de agua en Vilagarcía.

Los Pertes son Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, un instrumento de colaboración público-privada, en este caso entre el Gobierno del Estado y la empresa concesionaria del servicio, Espina & Delfín, financiado con fondos europeos Next Generation. El objetivo, explican desde el Concello, es el de mejorar el servicio, tanto en el suministro a la población como en una gestión más eficiente de los recursos.

Ravella señala que tanto en la administración municipal como en la concesionaria son conscientes de los trastornos que pueden causar estas obras, pero también de sus beneficios. Para reducir la incomodidad, las obras de sustitución de los sistemas de medición de caudales se va a realizar después a la hora de la cena y cuando el consumo se reduce notablemente con respecto al día.

El Perte de Vilagarcía tiene un presupuesto de 3,9 millones, de los que 2,7 son para la renovación total de los casi 20.000 contadores, que ahora serán inteligentes, permitiendo registrar automáticamente el consumo del agua en tiempo real. En la red general se instalarán 49 contadores y en la ETAP, paneles solares, nuevos caudalímetros y un sistema de análisis de desinfección de la propia depuradora.

