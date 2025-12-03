Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Os dereitos LGTBIQ+ no mundo centran a charla da activista Rosanna Marzán na librería Planeta Mozo de Vilagarcía

Está organizada por Amnistía Internacional e colabora O Soño de Lilith

Olalla Bouza
03/12/2025 17:30
cartel del acto
Cartel do acto
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A libraría Planeta Mozo acollerá mañán, xoves 4 de decembro, o seu primeiro evento: o parladoiro 'Os dereitos LGTBIQ+ no mundo', que contará coa participación de Rosanna Marzán, abogada, activista, educadora social, recoñecida defensora dos dereitos humanos en República Dominicana e directora da organización Diversidade Dominicana, na que leva máis dunha década combatendo os discuros de odio e acompañando en procesos de litixio.

O seu labor recibiu un amplo recoñecemento internacional, entre eles o Premio Front Line Defenders para persoas defensoras de dereitos humanos en risco. "Consideramos unha honra poder contar coa súa voz e experiencia", explican desde Planeta Mozo, que manifesta a súa firme crenza na cultura "como ferramenta para transformar realidades e construír sociedades máis xustas".

O acto está organizado por Amnistía Internacional Galicia e conta coa colaboración de O Soño de Lilith. Será a partir das 19:30 horas no espazo situado na Avenida Rodrigo de Mendoza, no número 12. "Agardamos que a veciñanza de Vilagarcía e da comarca se achegue a compartir esta xornada de reflexión, aprendizaxe e celebración da diversidade. A participación cidadá é fundamental para construír espazos seguros", explican desde a libraría que dirixe Borja Santamaría.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Nuevo récord en el Puerto de Vilagarcía: supera los tráficos de 2024 antes de acabar 2025
Olalla Bouza
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Alcalde, ediles y representantes de colectivos, en la presentación de hoy

El programa de Navidad innova en Ribadumia con un ‘Carnival Fest’ y lanza cuatro concursos
b. y. o salnés
Varela en una visita a la playa de A Compostela

El gobierno local de Vilagarcía defiende que la población crece por su buena situación económica
Olalla Bouza