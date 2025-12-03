Os dereitos LGTBIQ+ no mundo centran a charla da activista Rosanna Marzán na librería Planeta Mozo de Vilagarcía
Está organizada por Amnistía Internacional e colabora O Soño de Lilith
A libraría Planeta Mozo acollerá mañán, xoves 4 de decembro, o seu primeiro evento: o parladoiro 'Os dereitos LGTBIQ+ no mundo', que contará coa participación de Rosanna Marzán, abogada, activista, educadora social, recoñecida defensora dos dereitos humanos en República Dominicana e directora da organización Diversidade Dominicana, na que leva máis dunha década combatendo os discuros de odio e acompañando en procesos de litixio.
O seu labor recibiu un amplo recoñecemento internacional, entre eles o Premio Front Line Defenders para persoas defensoras de dereitos humanos en risco. "Consideramos unha honra poder contar coa súa voz e experiencia", explican desde Planeta Mozo, que manifesta a súa firme crenza na cultura "como ferramenta para transformar realidades e construír sociedades máis xustas".
O acto está organizado por Amnistía Internacional Galicia e conta coa colaboración de O Soño de Lilith. Será a partir das 19:30 horas no espazo situado na Avenida Rodrigo de Mendoza, no número 12. "Agardamos que a veciñanza de Vilagarcía e da comarca se achegue a compartir esta xornada de reflexión, aprendizaxe e celebración da diversidade. A participación cidadá é fundamental para construír espazos seguros", explican desde a libraría que dirixe Borja Santamaría.