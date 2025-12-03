Nuevo récord en el Puerto de Vilagarcía: supera los tráficos de 2024 antes de acabar 2025

Vistas del muelle de Ferrazo Gonzalo Salgado

El Puerto de Vilagarcía cerró el mes de noviembre superando ya la cifra de tráficos del año pasado. El movimiento de mercancías acumulado en los once primeros de 2025 ascendió a 1.421.075 toneladas, doce mil más que en todo el ejercicio anterior. El presidente de la entidad, José Manuel Cores Tourís, dio traslado de este balance provisional a los miembros del Consejo de Administración, durante la sesión ordinaria celebrada esta mañana.

A falta de un mes para acabar el año, "parece claro que superamos nuevamente la cifra de 1,5 millones de toneladas movidas", apuntó Cores Tourís.

Por categorías

En cuanto al desglose por categorías, se mantiene la tónica que caracteriza el ejercicio desde su comienzo: una subida destacable en mercancía general y, sobre todo, graneles líquidos; y una ligera caída en los sólidos.

En cuanto a la mercancía general, se movieron hasta el 30 de noviembre un total de 747.017 toneladas, de las cuales 288.303 se corresponden a los contenedores. Es muy destacable, inciden desde el Puerto, el "buen comportamiento de la mercancía contenerizada", ya que se movilizan un total de 34.147 TEUs movidos, lo que supone un incremento porcentual de más del 15 por ciento con relación al año anterior, "y la mejor cifra en el acumulado de los 11 primeros meses del año desde 2019".

En esta categoría, desde la entidad destacan de nuevo las cifras de la primera línea Ro-Ro, un servicio semanal que conecta Vilagarcía con Róterdam y que aporta más de 140.000 toneladas a la estadística portuaria en solo seis meses, ya que comenzó a funcionar en mayo. El aluminio es el principal producto movido a través de este servicio.

En cuanto a otros productos de general, el tablero- producido en Galicia y exportado desde Vilagarcía a varios destinos europeos- se encuentra en cifras muy similares a los de otros años. Los graneles sólidos movieron 356.115 toneladas, un 6,6% menos que en el mismo periodo del pasado año. En esta categoría sube el cemento (un 9,87%) y los encuadrados como 'otros', que aportan 37.386 toneladas, frente a las 8.584 del año pasado. Por el contrario, descienden los tráficos de urea, cuarzo y cereales, aunque este último se mantiene a la cabeza en el desglose de mercancías, con más de 100.000 toneladas.

En cuanto a los graneles líquidos, se contabilizaron un total de 317.943 toneladas, lo que supone un incremento del 30 por ciento. Salvo la parafina, todos los productos mejoran sus registros con relación a 2024, encabezando el aceite este apartado, al rozar ya el total de tráficos del año pasado. La mercancía general continúa representando más de la mitad de todos los tráficos portuarios, pero aumenta el peso de los graneles líquidos.

Plan de Empresa

Por otra parte, el Consejo de Administración dio el visto bueno a una prórroga en el plazo de la ejecución de la obra del ferrocarril a Ferrazo, fase 3. Con la ampliación del plazo, los trabajos deberán estar listos en junio del año próximo. Asimismo, se presentó el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria para 2026, que incluye las inversiones para los siguientes ejercicios así como los coeficientes correctores de las tasas portuarias, entre otros apartados.