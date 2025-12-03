No es Navidad sin 'Trotsky' en O Piñeiriño

Trotsky, el muñeco de nieve que añora O Piñeiriño Cedida

La asociación vecinal de O Piñeiriño lamenta la ausencia de Trotsky, el muñeco de nieve luminoso que cada año daba la bienvenida a la Navidad en el barrio. "Neste decembro non regresou ao seu lugar habitual", comentan.

En su lugar, este año se ha instalado un pingüino de luces de gran tamaño a pocos metros de donde, en otras ocasiones, se colocaba a Trotsky. Sin embargo, los vecinos no parecen estar del todo satisfechos con el cambio. "A súa ausencia está a provocar un notable baleiro; baleiro no espiritual… e no físico porque non colocaron nada no seu lugar", señalan.

Ante esta "pérdida", los residentes de O Piñeiriño solicitan al Concello de Vilagarcía que rectifique e instale de nuevo el muñeco de nieve porque insisten “queremos a Trotsky no mellor barrio do mundo”.