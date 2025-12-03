La magia de la Navidad convertirá Clara Campoamor en una calle del Londres victoriano

Presentación de la Aldea de Nadal Gonzalo Salgado

La magia de la Navidad hace que Vilagarcía vuelva a recuperar su relación con la Royal Navy. La Inglaterra victoriana tomará el epicentro de las fiestas en Clara Campoamor, donde habrá hasta una réplica de una de la primeras estaciones de metro londinenses del siglo XIX, un escenario principal para una Aldea de Nadal en la que la Compañía Nelson Quinteiro hará las delicias de los espectadores.

Este año contarán, además, con numerosos espacios, ya que la Praza da Peixería será también otro de los epicentros de la Navidad. De la decoración se encargará la empresa local Arousa Casa. Carmen Castro explicó algunas pinceladas. La recientemente inaugurada Clara Campoamor, donde se instalarán las ocho casetas del mercadillo, se convertirá en una calle del Londres victoriano, con la casa del señor Scrooge y los fantasmas del pasado, el presente y el futuro. Y es que los cuentos de Dickens inspiran la ambientación navideña en una Vilagarcía de cuento, que ya tiene los jardines efímeros y las luces dando color a las calles.

Un salto de calidad

Pero la Navidad de Dickens se trasladará a otros espacios del centro, como A Independencia. En A Peixería, habrá una tienda de juguetes antiguos para, explicó Castro, que los pequeños conozcan cómo era la diversión sin las pantallas y los mayores también tengan su toque de magia, la que traslada a las épocas en las que todo es posible.

Además, los espectáculos de Nelson Quinteiro serán también por otras zonas y “entrarán nos comercios e bares”, con el “pantasma do presente” como hilo conductor. Danza, arte y humor se dan la mano en unos shows que, en esta ocasión, dan un salto cualitativo e incluso con alguno pensado especialmente para esta efeméride. La intención, explicó el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, es “continuar engadindo atractivos que animen, non só aos vilagarciáns” a disfrutar de la Aldea do Nadal, sino también “atraer visitantes e dinamizar a actividade comercial e a hostalaría local”. Esta concejalía y la de Cultura se coordinan para preparar estas fiestas entrañables. Sonia Outón apuntó que diciembre “é un mes moi intenso en Vilagarcía”, con actividades como Fexturrón, los talleres de cocina o Nadal de Libro.

Plazo de inscripción en las casetas

El plazo para tener una caseta en el mercadillo navideño finaliza el día 12. El Concello se reserva una de estas estructuras, que será decorativa. El resto, tendrán productos típicos de estas fechas, como dulces o adornos, entre otros. La Aldea de Nadal abrirá en Clara Campoamor el día de 19 y funcionará hasta el 5 de enero, cuando la Cabalgata tomará el relevo.