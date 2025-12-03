El gobierno local de Vilagarcía defiende que la población crece por su buena situación económica

Varela en una visita a la playa de A Compostela Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía defiende que es "a boa situación económica" de la ciudad y los atractivos que presenta, a diferentes niveles, los que causan el crecimiento poblacional de los últimos años. una tendencia que, apuntan, se vuelve a constatar con la última cifra oficial del INE, en la que alcanza los 37.888 habitantes, siendo el tercer mejor resultado de la historia. "Semella manterse coa marca provisional que eleva ata os 37.975 o censo para 2025, e co padrón municipal, que a 18 de novembro tiña inscritas 38.632 persoas", apuntan desde Ravella.

Fuentes municipales apuntan que esta última cifra, la del padrón, ofrece datos más elevados porque las personas acuden a empadronarse, pero no suelen darse de baja cuando lo hacen en otro municipio. Mientras que el INE coteja todos a nivel nacional, elimina duplicidades y registra las bajas por defunción".

"Con todo, o censo oficial, o referido ao 1 de xaneiro de 2025, é o terceiro mellor resultado da historia da cidade, por detrás unicamente dos rexistrados en 2010 e 2011, cando se acaran as 37.926 e 37.903 persoas respectivamente", señalan fuentes municipales, que apuntan a que esta tendencia "pon de manifesto o crecemento constante da poboación", con la excepción de 2021, cuando se perdieron 21 habitantes.

"Máis aló dos números absolutos, o máis relevante é a tendencia. Unha progresión que reflicte que Vilagarcía é unha cidade próspera e atractiva para vivir", señalan desde el gobierno local, que apuntan que precisamente el municipio "liderou a captación de habitantes na comarca, rompendo ademais a tendencia de máis da metade dos municipios do Salnés, que perderon poboación".

Servicios y comodidad

Consideran desde el equipo que lidera Alberto Varela que, a la hora de elegir dónde vivir y de fijar población, cuentan los servicios existentes y el confort de la ciudad. En este sentido, destacan que llevan años trabajando en la línea de estos dos puntos, poniendo como ejemplos la construcción de la escuela infantil de Vilaxoán, las humanizaciones y recuperación de espacios públicos o la mejora y ampliación de infraestructuras deportivas como los pabellones o la piscina. "A isto súmase tamén o dinamismo sociocultural que garante unha atractiva oferta de actividades", apuntan desde Ravella.

El mercado laboral es otro de los factores que destacan desde el gobierno local, que apunta que otros datos "que demostran a boa situación económica de Vilagarcía son os positivos índices de emprego". En este sentido, recuerdan que en el mes de noviembre se bajó en 38 el número de parados. "Todo isto é unha clara mostra de que as políticas que estamos a desenvolver están dando o resultado esperado, demostrando que o camiño emprendido hai unha década é o axeitado e polo que debemos seguir camiñando para continuar progresando", apuntan desde el gobierno local.