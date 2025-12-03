El Centro de Educación Especial de Vilagarcía invita a los colegios a celebrar la inclusión en una gala

Carlos Coira entrevistó al alumnado Gonzalo Salgado

El Centro de Educación Especial de Vilagarcía celebró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad con un lema muy importante: “Todos contamos”, en clara alusión a la necesidad de que la inclusión sea real y en todos los ámbitos. Precisamente con este objetivo invitan al resto de colegios del municipio a participar en una gran gala, que tendrá lugar el próximo 22 de abril, por la mañana, en el Auditorio Municipal. La invitación es, como todo en el colegio, muy especial. En forma de vídeo que ayer presentaron en el centro, en un acto que contó con la participación efusiva de los alumnos, coordinados por el equipo de profesionales y, en concreto, por la pedagoga Samantha Núñez. Fue ella la que explicó que, el objetivo del acto del día 22, es el de impulsar una “inclusión real”, en la que los alumnos compartan su espacio y conozcan las diferentes formas de expresión, conocimiento y de relacionarse que hay, ya que “todas contan”.

Precisamente los cuentos serán el hilo conductor de la gala, que se celebra el Día do Libro y en la que habrá sesiones de lectura de historias. En el acto de ayer, el alumnado contó con la presencia de un entrevistador muy especial, el concejal Carlos Coira, que manifestó el apoyo del Concello de Vilagarcía a las actividades inclusivas del centro.