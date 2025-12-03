Contratada la instalación de un elevador para el centro cultural de Trabanca Sardiñeira y de una estufa de pellets para el de A Torre

José María González, edil de Obras Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de contratar dos obras que permitirán mejorar los centros socioculturales en el municipio, con una inversión de 32.670 euros. Será para dotar de un elevador al de Trabanca Sardiñeira y de una estufa de pellets para el de A Torre. En ambos casos, las obras están consensuadas con las asociaciones usuarias de los respectivos lugares.

La instalación del elevador es una necesidad que Ravella ya decidió acometer para adecuar la infraestructura a la normativa en materia de accesibilidad, de tal forma que las personas mayores o con movilidad reducida puedan llegar a las dependencias de la planta superior, donde se llevan a cabo cursos y otras actividades. La obra se adjudicó a la empresa Schindler SA, por un importe de 18.148 euros y, una vez firmado el contrato, el plazo de ejecución será de un mes.

La estufa de pellets permitirá mejorar la climatización y el confort del centro cultural de A Torre. El suministro y la instalación del equipo se adjudicó a Ecovila, por 11.883 euros y un mes para su ejecución. Además de la estufa, el contrato incluye la instalación del sistema de canalizaciones, tuberías de acero, motor de impulsión del aire caliente y chimenea.

Por último, la Xunta Local de Goberno también adjudicó pequeñas mejoras para el Auditorio Municipal: la sustitución del mecanismo de las puertas, por 2.637 euros a Cuevas S.L. y el alquiler de un generador, por 1.452 euros, a Iluminaciones Santiaguesas.