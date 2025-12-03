Así será el Campus de Navidad de Serviocio en Vilagarcía: estos son los precios y descuentos

Interior de la piscina de Fontecarmoa Mónica Ferreirós

La empresa Serviocio, que gestiona el gimnasio y la piscina municipal de Fontecarmoa, prepara un Campamento de Navidad para que las familias celebren estas fiestas de una forma “diferente, activa y llena de buenos recuerdos”. Será del 22 de diciembre al 7 de enero, de 9 a 14 horas. La tarifa del campus completo es de 135 euros por participante. En caso de ser socio, habrá un descuento adicional del 39 por ciento. Además, se puede contratar por semanas o días. En caso de que sean varias inscripciones por familia, habrá otra rebaja del 20 por ciento en el segundo hijo.

A cambio, los participantes disfrutarán de una amplia variedad de propuestas, que van desde actividades multideporte, a talleres creativos navideños y manualidades, juegos acuáticos y natación en piscinas climatizadas, gynkanas tematizadas y actividades coreográficas. “Todo ello, pensado para potenciar su autonomía, creatividad y habilidades sociales en un entorno divertido”, apuntan desde la empresa. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar en el centro, situado en Fontecarmoa. “Está hecho para que los más pequeños vivan unas fiestas inolvidables”, explican desde Serviocio.