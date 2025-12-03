Agreden a un Policía Nacional de Vilagarcía delante de su mujer y sus hijas

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional por las calles de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Confederación Española de Policía denuncia que un agente de la Comisaría de Vilagarcía sufrió una agresión el pasado sábado, cuando estaba fuera de servicio y regresaba a su casa con su mujer y sus hijas. Precisamente en el rellano de su domicilio se encontró con un delincuente habitual, según señalan desde el sindicato, que destacan que lol amenazó con ir a por un cuchillo para rajarlo.

"El agente, ante una situación tan compleja, sólo pudo evitar que el agresor no le causara a él y a su familia lesiones o daños graves", protegiendo a su mujer y a las niñas, según explican desde la CEP. El policía, de hecho, fue golpeado en varias ocasiones. Intentó inmovilizar al agresor, que se trata de un delincuente habitual y que emprendió la huida, aunque esa misma noche fue detenido por un coche patrulla de la Policía Nacional.

El arrestado pasó a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía, que le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad. Sin embargo, desde la CEP lamentan que no se puso ninguna medida cautelar, pese a ser solicitada una orden de alejamiento. Además, anuncian que el sindicato se presentará como acusación particular.

Reclaman que sea "eurodelito"

"Los hechos son de extrema gravedad", señala Agustín Vigo, coordinador en Galicia de la CEP, que destaca la "impunidad que existe hoy en día hacia la figura de un agente de la policía nacional", de lo que culpa a la "inacción del Gobierno de España, que ha permitido que se lleguen a cotas de agresiones impensables". Además, denuncian que el Ministerio de Interior de Marlaska les niega la condición de profesión de riesgo y piden que la agresión sea considerada "eurodelito" ya que "nos sentimos desamparados y desprotegidos por quienes nos dirigen, nos niegan lo que a otros sí les conceden y empezamos a estar preocupados por nuestra integridad". El portavoz en Galicia, Javier Martínez, anuncia movilizaciones en todas las localidades de Galicia con Comisaría durante el próximo año.