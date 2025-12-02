Vilagarcía se sube al podio del free style en un desafío que reúne a los mejores barberos del panorama nacional

Miguel Castro en el Vigo Barber Battle en la categoría Free style Cedida

Vilagarcía se sube al podio en el Vigo Barber Battle, un evento que reunió este fin de semana en el Centro Comercial Vialia de Vigo a los mejores barberos y barberas del panorama nacional en un desafío de habilidades, creatividad y estilo.

Miguel Castro fue el responsable de representar a Vilagarcía en dos de las categorías de este concurso: Fast Fade y free style, llevándose finalmente un tercer puesto en este último y volviendo a casa con una máquina trimmer, un lote de productos y un trofeo.

"Aquí todos los barberos llevan a su modelo y dan lo mejor de sí", explica Castro quien asegura que se siente muy orgulloso de poder representar a los arousanos. "Ya había participado en varios concursos, pero en este tuvimos mucho apoyo de nuestros clientes", apunta.

Imperio Latino: un nuevo proyecto

Castro se lanza ahora a abrir su propia barbería en Vilagarcía, junto a su socio Raymer Feliz Beriguete, con un propósito claro: "estamos tratando de crear una experiencia para que las personas quieran venir a la barbería y quieran ser atendidos. Motivar a las personas a hacerse un cambio radical y subir así su autoestima".

El local, Imperio Latino, abrirá sus puertas el próximo 23 de diciembre en la rúa San Roque 9, y en la inauguración se repartirán regalos y rifas además de alguna que otra sorpresa. "Vamos a marcar la diferencia", sentencia Castro.