Esquerda Unida de Vilagarcía alega a la ordenanza de Xoán XXIII: Estos son los motivos

Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El grupo municipal de Esquerda Unida presentará alegaciones a la ordenanza de los aparcamientos municipales, ya que considera que “penaliza ás rendas baixas” y que los precios diarios son caros, además de no contemplar una bonificación al transporte sostenible y menos contaminante.

La formación que lidera Juan Fajardo reclama, entre otras medidas, la creación de una tarifa social progresiva para desemplados de larga duración, pensionistas con no contributivas, familias monoparentales o personas en situación de vulnerabilidad; así como abonos vecinales, laborales, nocturnos, entre otros; así como 15 primeros minutos gratuitos y la ampliación a las 2 horas en caso de compras; así como un precio máximo de 8 euros para las 24 horas, gratuidad para las bicicletas y bonificación del 50 por ciento para vehículos eléctricos e híbridos.

Además, Esquerda Unida propone aplicar exenciones o bonificaciones a personal sanitario, educativo y servicios sociales en horarios críticos; entidades sin ánimo de lucro o personas cuidadoras no profesionales acreditadas.