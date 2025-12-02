Mi cuenta

Vilagarcía

Esquerda Unida de Vilagarcía alega a la ordenanza de Xoán XXIII: Estos son los motivos

La formación reclama exenciones, la gratuidad en algunos casos y un precio más reducido

Olalla Bouza
02/12/2025 18:50
Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía
Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
El grupo municipal de Esquerda Unida presentará alegaciones a la ordenanza de los aparcamientos municipales, ya que considera que “penaliza ás rendas baixas” y que los precios diarios son caros, además de no contemplar una bonificación al transporte sostenible y menos contaminante. 

La formación que lidera Juan Fajardo reclama, entre otras medidas, la creación de una tarifa social progresiva para desemplados de larga duración, pensionistas con no contributivas, familias monoparentales o personas en situación de vulnerabilidad; así como abonos vecinales, laborales, nocturnos, entre otros; así como 15 primeros minutos gratuitos y la ampliación a las 2 horas en caso de compras; así como un precio máximo de 8 euros para las 24 horas, gratuidad para las bicicletas y bonificación del 50 por ciento para vehículos eléctricos e híbridos.

Además, Esquerda Unida propone aplicar exenciones o bonificaciones a personal sanitario, educativo y servicios sociales en horarios críticos; entidades sin ánimo de lucro o personas cuidadoras no profesionales acreditadas.

