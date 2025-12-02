El Puerto de Vilagarcía recibe la escala de ‘Amadea’, un crucero con 461 pasajeros alemanes

Crucero visto desde O Cavadelo Gonzalo Salgado

El Puerto de Vilagarcía recibió hoy la escala de ‘Amadea’, un buque procedente de Lisboa que amarró en Ferrazo Norte, donde estuvo desde la una del mediodía hasta las ocho de la tarde.Saldrá hacia Portsmouth. Es un crucero con bandera de Gran Bahamas y casi 193 metros de eslora, operada por la naviera ‘Phoenix Reisen’, según explican desde la Autoridad Portuaria que preside José Manuel Cores Tourís. A bordo viajan un total de 461 pasajeros, que en su gran mayoría son de nacionalidad alemana, así como 321 tripulantes, por lo que se trata de un buque de grandes dimensiones, tal y como se pudo comprobar desde el exterior. Para hacer más cómoda la estancia del pasaje y sus tripulantes, la Autoridad Portuaria puso a su disposición un servicio lanzadera que conecta el muelle con la oficina de Turismo. El ‘Amadea’ ya había visitado en ocasiones anteriores, la última en 2022.