El gobierno de Vilagarcía responde al PP sobre las multas: "Xa lles vale todo"

La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García Gonzalo Salgado

El gobierno local socialista aclara, ante las críticas del Partido Popular, que la unificación de las multas de tráfico- por la cual las leves pasarán de 40 a 100 euros- se debe a la aplicación de una modificación normativa aprobada durante el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, un Real Decreto de 2015.

“O Partido Popular pode estar tranquilo: as multas só afectan aos infractores, salvo que agora se dediquena defender aos que aparcan en carga e descarga nas zonas peonís ou se saltan as liñas amarelas”, apunta la portavoz de los socialistas, Tania García, también concejala de Seguridade, ante lo que consideran la “última ocorrencia” de los de Ana Granja. “Se, por variar, antes de tirarse á piscina comprobaran se hai auga, saberían que a unificación das multas leves non é unha cousa que se lle ocorrera ao Concello,s enón que é unha transposición á normativa local do establecido nun Real Decreto”, alega la concejala.

Problemas de interpretación

Asimismo, los socialistas recuerdan que llevan con las tasas e impuestos congelados desde hace diez años e instan al PP de Vilagarcía a preguntarle a Mariano Rajoy, en el caso de que crean que la medida tiene carácter recaudatorio.

Sobre las acusaciones de falta de transparencia, García Sanmartín señala que se siguió el procedimiento establecido, es decir, la pubicación de un decreto de Alcaldía con publicación en el BOP. La ordenanza de circulación aprobada con Tomás Fole en la Alcaldía establecia como sanciones 40 euros por aparcar en carga y descarga; 60 por hacerlo en zona peatonal y 80 por circular atravesando una línea amarilla, entre otras. Al mismo tiempo, se aplicaba el Reglamento General de Circulación, de ámbito estatal, “o que daba problemas de interpretación”, apuntan fuentes municipales.

Ahora se unifica. Además, califican de “ridículo” los 40 euros establecidos en la ordenanza de Fole por pagar en carga y descarga, ya que con el pronto pago quedaba en 20. “O que estamos facendo é unificar criterios”, señalan los socialistas, que consideran que al PP “xa todo lle vale, ata defender aos infractores”. Además, recuerdan su política de creación de aparcamientos disuasorios y otras medidas