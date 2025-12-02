Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Contratan el proyecto para rehabilitar el pabellón de Bamio, que lleva décadas en desuso

Será gestionado por la Fundación de Deportes y uno de los primeros usuarios será la Escuela de Fútbol Base de la parroquia

Olalla Bouza
02/12/2025 18:46
Equipo de la base de Bamio
El equipo de fútbol base de Bamio será uno de los primeros en usar las instalaciones cuando entren en funcionamiento
Gonzalo Salgado
La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar la contratación de la redacción del proyecto técnico de Rehabilitación do pavillón Municipal de Bamio. David Álvaro Caeiro es el arquitecto al que fue adjudicado este servicio, por 4.235 euros (IVA incluido), con lo que se da el primer paso para la recuperación de actividades en estas instalaciones, que llevan casi dos décadas en desuso. 

Es, de hecho, una de las peticiones trasladadas por los colectivos de la parroquia al gobierno local en los encuentros periódicos. Los plazos que manejan desde el ejecutivo apuntan a que en 2026 se dará cumplimiento a este compromiso. De hecho, la obra tiene reservada una partida específica de 80.000 euros, con cargo al préstamo previsto en los Presupuestos. 

El proyecto servirá para determinar las soluciones técnicas y obras a realizar para corregir las deficiencias estructurales que presenta, como la rotura de puertas y de las planchas que actúan como ventanas y por las que entra viento y lluvia, goteras y filtraciones de agua en la cubierta o pinadas en las paredes, así como ausencia de iluminación funcional. Una vez rehabilitadas, las instalaciones pasarán a ser gestionadas por la Fundación de Deportes y las usará, entre otros, la Escuela de Fútbol Base de Bamio.

