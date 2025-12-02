Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

'Conor', el perro que no puede viajar en tren desde Vilagarcía a Madrid por ser demasiado grande

Su dueña puso una reclamación ante lo que considera una falta de servicios por parte de Renfe

Olalla Bouza
02/12/2025 20:23
'Conor' es un pastor belga
'Conor' es un pastor belga
‘Conor’, un pastor belga malinois, a punto estuvo de quedarse en tierra sino fuera porque su dueña fue previsora. Y eso que el viaje que ambos se disponían a realizar tenía como objetivo, precisamente, un curso para adiestrar al animal en el acompañamiento de personas con discapacidad. Iba a ser en Madrid y la mujer quería ir en tren, pero en la estación de Vilagarcía le informaron de que Galicia no dispone de AVE con asientos para perros de grandes dimensiones, como es el caso de ‘Conor’. “Pagamos nuestros impuestos y tenemos más obligaciones que derechos”, dice la afectada con indignación, recordando que en Arousa hay más perros que niños y que los servicios deben adaptarse a esta nueva realidad. Ya puso la reclamación correspondiente. 'Conor' y ella se irán en coche.

