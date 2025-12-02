Arousa cierra diciembre con 79 parados menos

Una obra en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El mes de noviembre vuelve a dejar buenos datos en las comarcas arousanas con respecto al desempleo, ya que experimenta un descenso de 89 personas. La mayoría son en el sector servicios, aunque también se produce un repunte de la industria en la zona de Ulla-Umia. En total, son 7.593 personas las que están buscando trabajo en alguna de las zonas arousanas, lo que supone algo más de un millar menos que las 8.646 que se registraban en noviembre del año pasado. De esta forma, se registra una bajada continuada, con acelerones y descensos menos bruscos, en el desempleo, que refleja un ciclo estable.

Por municipios, es Vilagarcía el que lidera la creación de empleo en un mes de noviembre en el que los comercios celebran el Black Friday y se preparan para la campaña navideña. En concreto, en la capital arousana hay 38 inscritos menos en las listas de demandante del Sepe, mientras. Le sigue Cambados con 19 parados menos, mientras que rompen la tendencia Sanxenxo, Meis y Meaño incrementando en 22, 11 y 4, respectivamente, el número de personas que buscan un puesto de trabajo.

En la comarca más turística de Arousa, es el sector servicios, comercio y hostelería, el que genera un mayor número de empleos, un total de 29; aunque también se ve un repunte de la construcción, que además se percibe en el día a día con un incremento notable de las obras en viviendas. Es el de la agricultura y pesca el único sector que suma parados, aunque con una ligera subida de siete.

En la comarca de Ulla-Umia, sin embargo, es la industria la que funciona como motor del empleo durante el mes de noviembre, con un saldo de 17 inscritos menos como demandantes; seguida de los servicios (-8). Por municipios, es Pontecesures el que registra una mayor bajada, con doce parados menos, seguido de la cabecera, Caldas (-10). Rompen la tendencia Catoira (+6) y Cuntis (3).

La zona norte de Arousa es la única en la que el desempleo baja en todos los municipios, especialmente en Rianxo, donde ocho vecinos encontraron un nuevo puesto de trabajo. Un total de 23 barbanzanos d encontraron trabajo. Es el sector servicios el que lidera, con 26 empleos más, mientras la construcción destruye nueve puestos.

Por cuenta propia

En cuanto al empleo por cuenta propia, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) vaticina que Galicia cerrará 2025 con un crecimiento neto de mil autónomos más. La entidad, con sede en Vilagarcía, señala que los datos vuelven a confirmar una tendencia que se repite en los últimos ejercicios: el impulso de los sectores profesionales y de alto valor añadido, como las actividades científicas y técnicas, que alcanzan los 18.114 activos, tras sumar 71. Es el principal motor de crecimiento, según apuntan desde la asociación que preside Eduardo Abad, que incide en la “evolución positiva y bastante equilibrada” de Galicia, destacando sectores como la educación (64 activos más), industria manufacturera (44) o las sanitarias (41), entre otras. “La política desarrollada por la Xunta en materia de trabajo autónoma sigue dando muy buenos resultados”, señala Abad, que pide una reforma que aborde problemas estructurales.