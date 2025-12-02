Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Arousa Bay, Cantos da Terra y Lendaria se dan cita en la Gala Solidaria de Cáritas Arousa

Será el viernes, desde las 20 horas, en el Auditorio de Vilagarcía

Olalla Bouza
02/12/2025 19:31
Presentación de la gala
Mónica Ferreirós
Cáritas Interparroquial de Arousan celebra con música el inicio de las fiestas navideñas pero, sobre todo, con mucha solidaridad. Es el eje central de la actuación de la entidad, que atiende a numerosos municipios y que presta asistencia económica, psicológica o de formación laboral a familias en situación de vulnerabilidad.

Para cooperar con este trabajo, reciben donaciones como las que llegan a través de la Gala Solidaria, que se celebrará el viernes. Será el primer evento navideño en el Auditorio y reunirá sobre el escenario a los acordeones de Arousa Bay, la música tradicional de Cantos da Terra y la danza de Lendaria. Por cinco euros la entrada, los asistentes al concierto, que comenzará a las ocho de la tarde y tendrá unas dos horas de duración, no solo pondrán su granito de arena a hacer más llevaderas estas fechas en numerosos hogares, sino que también disfrutarán de la música, de momentos inolvidables como la interpretación colectiva de un villancico, del baile clásico y tendrán la opción de hacerse con una de las dos cestas de Gadis que se sortearán.

Las entradas se pueden adquirir el propio día en taquilla, aunque los que quieran participar en la fila cero también se pueden dirigir a Cáritas, donde recibirán información sobre esta y otras formas de colaborar. La organización del evento, a cargo de Loli Piñeiro, lleva meses con preparativos. “En estos 28 años la gala cambió mucho. Antes era de corales, pero con la pandemia fueron desapareciendo muchas”, explica Piñeiro

