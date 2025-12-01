Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un total de siete empresas optan a la ejecución del nuevo acceso a la Vía Verde desde Rubiáns

La entrada partirá desde la Rúa do Charco y el camino tendrá una longitud de 271 metros

Redacción
01/12/2025 19:58
Imagen de archivo de un tramo de la Vía Verde
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Un total de siete empresas se han presentado al proceso de licitación para la ejecución del nuevo acceso a la Vía Verde desde Rubiáns, una obra que pretende dotar de un camino más accesible y universal a la senda natural, pues el actual en la calle Río de Abelle presenta una fuerte pendiente y dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida, bicicletas o mismo sillas para bebés.

La nueva entrada partirá desde la Rúa do Charco y requerirá construir un muro de contención y habilitar una pasarela tendida. El camino tendrá una longitud de 271 metros, que se suman a los nueve kilómetros con los que cuenta el itinerario actual de la Vía Verde, el cual discurre entre Rubiáns, atraviesa Caldas de Reis y concluye en la azucreira de Portas.

La actuación se licita por un importe de 230.000 euros que se financiarán con los fondos del programa Next Generation. Una vez evaluadas todas las propuestas y reunida la mesa de contratación –a finales de diciembre o principios de enero–, el Concello de Vilagarcía adjudicará la obra y se firmará el contrato. Desde ese momento, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para llevar a cabo la actuación.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una patrulla de la Policía Nacional por el centro de Vilagarcía

Los delitos sexuales se triplican en Vilagarcía: Estos son los datos del balance de criminalidad
Olalla Bouza
La familia delante de su obra de arte

Los ingenieros de la Navidad vuelven a hacerlo: Luces y acción en la casa mágica de Rubiáns
Olalla Bouza
El ideal gallego

El PP de Vilagarcía critica al gobierno municipal por aumentar “en más del 100%” las multas de tráfico
Sandra Rey
Imagen de una céntrica calle de O Grove

Paisajes de O Grove y Sanxenxo protagonizan la película “Así chegou a noite” de Ángel Santos
C. Hierro