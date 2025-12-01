Un total de siete empresas optan a la ejecución del nuevo acceso a la Vía Verde desde Rubiáns

Imagen de archivo de un tramo de la Vía Verde

Un total de siete empresas se han presentado al proceso de licitación para la ejecución del nuevo acceso a la Vía Verde desde Rubiáns, una obra que pretende dotar de un camino más accesible y universal a la senda natural, pues el actual en la calle Río de Abelle presenta una fuerte pendiente y dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida, bicicletas o mismo sillas para bebés.

La nueva entrada partirá desde la Rúa do Charco y requerirá construir un muro de contención y habilitar una pasarela tendida. El camino tendrá una longitud de 271 metros, que se suman a los nueve kilómetros con los que cuenta el itinerario actual de la Vía Verde, el cual discurre entre Rubiáns, atraviesa Caldas de Reis y concluye en la azucreira de Portas.

La actuación se licita por un importe de 230.000 euros que se financiarán con los fondos del programa Next Generation. Una vez evaluadas todas las propuestas y reunida la mesa de contratación –a finales de diciembre o principios de enero–, el Concello de Vilagarcía adjudicará la obra y se firmará el contrato. Desde ese momento, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para llevar a cabo la actuación.