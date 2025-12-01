Ravella contesta a la Xunta que la declaración de ruina técnica de la Casa Jaureguízar es una competencia municipal
En el Concello todavía no conocen el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio
El Concello de Vilagarcía contesta a la Xunta de Galicia, al hilo de la Casa Jaureguízar, que la declaración de ruina técnica es una competencia municipal, según el artículo 141 de la Lei do Solo. “Iso con independencia de que a incoación dese expediente, que data de febreioro, fíxose a instancias, precisamente, de Patrimonio, de aí a reunión de setembro na que se acordou seguir adiante”, por lo que creen que es el organismo autonómico “quen debe explicar este xiro de guión”.
Por ello, en Ravella dicen estar “deseosos” de conocer los argumentos de la administración autonómica, que por el momento solo hicieron públicos “a través de una nota de prensa”. Por otra parte, inciden en que “o que agora a Xunta defende como un edificio cun importante valor patrimonial e cultural” fue catalogado “porque o quixo o propio Concello”, no por indicaciones de Patrimonio, y con un “valor secundario” y un grado de protección 4. “O Concello esperará a coñecer a resolución de Patrimonio para facer unha valoración máis en profundidade, pero segue insistindo en que os danos estruturais do edificio, feito en ladrillo, aconsellan manter so a fachada principal, axeitando a nova estrutura e o resto da envolvente aos novos usos e técnicas construtivas actuais”, apuntan desde Ravella