Diario de Arousa

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía critica al gobierno municipal por aumentar “en más del 100%” las multas de tráfico

Desde el partido recuerdan que esta subida confirma el “afán recaudatorio” denunciado en el Pleno de septiembre

Sandra Rey
01/12/2025 20:15
Imagen de archivo de la Policía Local de Vilagarcía
El PP de Vilagarcía critica que el gobierno municipal aumente “en más del 100%” las sanciones de tráfico, afectando así al aparcamiento y a la movilidad de vehículos diaria. “Si hasta ahora una infracción leve suponía una sanción de 40 euros, con esta nueva resolución las sanciones se disparan hasta los 100 euros para faltas más recurrentes en el municipio”, apuntan los populares. Esta denuncia se debe a la entrada en vigor de la nueva tabla de multas, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (Boppo). 

Desde el Partido Popular añaden que esta subida, aprobada con “nocturnidad y alevosía” por decreto de Alcaldía, “demuestra una vez más la falta de transparencia y la falta de respeto hacia los vecinos por parte del gobierno socialista”. 

De este modo, subrayan que este incremento es la confirmación del “afán recaudatorio” denunciado en el Pleno del pasado mes de septiembre, donde se trataron los presupuestos. “Cuando advertimos que proyectaban recaudar casi un millón de euros en multas de tráfico, ya alertamos de que o mentían, o tenían un plan para desangrar a los vecinos”, exponen. 

Así, los populares destacan que esta subida –sin aprobar los presupuestos para el 2026 ni solucionar el caos circulatorio– “demuestra que su única prioridad es hacer caja a cualquier precio para intentar cuadrar unas cuentas infladas y sin consenso a costa del bolsillo de los vecinos”, concluyen.

