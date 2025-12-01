Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Montecelo y el Hospital do Salnés tendrán zonas en urgencias para casos sospechosos de gripe

El área sanitaria presenta su Plan de Inverno: Estos son los detalles

Olalla Bouza
01/12/2025 19:03
Fachada del Hospital do Salnés
Gonzalo Salgado
 El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés activó su Plan de Inverno, diseñado para hacer frente a las enfermedades típicas de esta época del año, como las respiratorias. Para ello, se implica un amplio abanico de profesionales de departamentos como Urxencias, Medicina Interna, Preventiva, Pneumología, Microbiología y pediatría, con supervisión y coordinación de Enfermería junto con Prevención de riesgos laborales. El objetivo es “evitar as consecuencias máis graves debido ás infeccións respiratorias, velando pola prevención de abrochos e prevendo picos de demanda nos diferentes dispositivos asistenciais”, señalan desde el Servizo Galego de Saúde.

Además, buscan reducir la incidencia de la gripa en los hospitales de Montecelo y O Salnés, contemplando procedimientos alternativos a la organización habitual para mejorar la accesibilidad a los servicios de Urxencias, reduciendo tiempos de acceso y estancia y procurando paliar riesgos de transmisión intrahospitalaria

En el marco de este Plan de Inverno establece áreas específicas para los pacientes con sospecha de gripe y según sus estados clínicos. Además, se agilizará la entrada de los que tengan fiebre, promoviendo también el uso de la mascarilla. Además de estas zonas, se establecen criterios de ingreso pactados entre los profesionales, así como un protocolo de atención de los pacientes en las plantas de hospitalización.

Otra de las estrategias contempla la definición de circuitos asistenciales en los servicios de Urgencias de adultos y la modificación de los específicos en Pediatría durante la época de gripe; la informatización de los procesos de ingreso, la agilización en los traslados de muestras o el aumento de los recursos humanos en función de la demanda, según indican desde la administración autonómica.

"Incremento habitual"

En cuanto a la actividad de los servicios de Urxencias de Montecelo y el Hospital do Slanés, desde el área sanitaria destacan que “en determinados momentos poden rexistrarse picos puntuais”. La mayoría de los que acuden son pacientes pluripatológicos de avanzada edad, que precisan un mayor ingreso del habitaul y conlleva una elevada ocupación de camas, “demanda que se asume diariamente con total garantía asistencial a través dun protocolo interno”. Además, recuerdan que el incremento de las urgencias en estas fechas “é habitual”, al agudizarse ciertas patologías crónicas.

