Vilagarcía

Los ingenieros de la Navidad vuelven a hacerlo: Luces y acción en la casa mágica de Rubiáns

Un gran árbol de seis metros, una noria con motor y Gayoso dentro de una caja de regalo son algunas de las novedades que trae este año la familia Castro

Olalla Bouza
01/12/2025 20:19
La familia delante de su obra de arte
La familia delante de su obra de arte
Gonzalo Salgado
La casa navideña de Rubiáns regresa este año con un acto de inauguración por todo lo grande, muchos meses de preparación y un árbol gigante que no se ve desde Nueva York, pero casi. Y es que la Avenida de Pontevedra cuenta ya con su propio “Vigo” en miniatura y los artífices son, una vez más, José María Castro y su cuñado, Carmelo Guerra, que deseosos de darle a la vivienda familiar el aire entrañable que siempre tuvo mientras vivieron los patriarcas, el año pasado emprendieron la labor de llenar de ilusión cada palmo. 

“Somos los ingenieros de la Navidad”, apunta Castro, que reconoce que este año “nos vinimos muy arriba”. Y es que no faltó de nada en el acto de inauguración: Fuegos artificiales, bengalas que no se pudieron encender debido al chaparrón, un gran pincho y música adaptada a las fechas que corren.

El pincho de inauguración
El pincho de inauguración
Gonzalo Salgado

Un trabajo en común

Los vecinos llevaban tiempo esperando por este momentazo. “Llevan días viniendo a preguntar que cuándo encendemos”, explicaba Castro horas antes de que se procediese a desvelar los grandes misterios de la casa navideña de Rubiáns: Seis metros de árbol, una noria con motor y ocho muñecos con cestas y luces, entre otras sorpresas del jardín como las cajas de regalo. De una de ellas sale un personaje ya muy especial en Rubiáns: Xosé Ramón Gayoso, que ya el año pasado conducía la Navidad en un coche tuneado para la ocasión. Este año, Castro y Guerra contaron con la ayuda de los duendecitos: Sus sobrinos, los que más disfrutan con el resultado, sus hermanas y también vecinos y amigos. Como el que le prestó el motor que da vida a la noria. Junto al poliespán y el hierro, forman los materiales base sobre los que se funde la Navidad de Rubiáns. Unas luces que alcanzan toda la recta pero que, sobre todo, llenan de alegría a todo el vecindario.

Carmelo Guerra y José María Castro, los artífices
Carmelo Guerra y José María Castro, los artífices
Gonzalo Salgado
