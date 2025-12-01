Los delitos sexuales se triplican en Vilagarcía: Estos son los datos del balance de criminalidad

Una patrulla de la Policía Nacional por el centro de Vilagarcía EC

El balance de criminalidad del Ministerio de Interior deja un dato preocupante en Vilagarcía: Un alarmante incremento de los delitos sexuales, que se triplican con durante los nueve primeros meses de 2025 y con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Así, fueron un total de 15, frente a los 5 de 2024, lo que supone un aumento del 200 por ciento. De estos, tres fueron agresiones sexuales con penetración (una menos que en 2024). Cabe recordar que estas cifras corresponden a las denuncias presentadas e investigaciones abiertas por la Policía Nacional, cuerpo con competencias en seguridad ciudadana en la capital arousana. En términos generales, la ciudad registró un total de 1.362 infracciones penales, lo que supone un ligero incremento, de apenas medio punto (0,6), sobre el balance de los tres primeros trimestres de 2024.

Sin embargo, la subida se debe a la cibercriminalidad, un aspecto que durante el último lustro ha sufrido un importante repunte en las cifras publicadas por el Ministerio de Interior. En concreto, las estafas electrónicas subieron un 3,9 por ciento en Vilagarcía, mientras que el resto de ciberdelitos aumentaron en un 44,7%, al pasar de 38 a 55 en tan solo un año, y a la espera de que se registre la época de las compras por el Black Friday (en noviembre) o los regalos de las fiestas navideñas.

Sin embargo, en donde se registra un importante descenso es en los delitos contra el patrimonio. Así, bajan los robos y los hurtos en todos los apartados, siendo especialmente significativo el descenso de los robos con fuerza en domicilios, que pasaron de 29 a 17 entre lo que va de 2025 al mismo periodo del año anterior. Los que emplearon la violencia, por su parte, se mantienen en catorce.

Mayor es el descenso en Ribeira, que durante los tres primeros trimestres de este año registró 45 robos con fuerza, frente a los 52 de 2024, por lo que supone un descenso de 13,5 puntos pero una mayor incidencia de este tipo de delincuencia con respecto a la capital arousana, pese a que esta última tiene diez mil habitantes más. Los hurtos también bajan en ambas localidades (un 7,4% en la localidad de O Salnés y un 10,3% en la de O Barbanza).

El único delito contra el patrimonio que sube en ambos municipios es la sustracción de vehículos, siendo especialmente elevado el incremento de Vilagarcía, que pasa de 7 a 12 (un 71,4 por ciento más), mientras que en Ribeira es solo uno más, pasando de cinco a seis. Los delitos por lesiones y riñas suben en dos en la localidad saliniense (pasa de 18 a 20), mientras que bajan en 1 en la barbanzana (de 25 a 24) y los homicidios se mantienen en uno a ambos lados de la Ría.

Donde no se registra una incidencia tan grande de la cibercriminalidad es en la zona norte de Arousa, que aumenta en 2,1 puntos al pasar de 191 a 195 infracciones penales cometidas a través de internet. De estas, la mayor parte son estafas, que se mantiene en 179 (el mismo número que en los nueve primeros meses del año pasado). En términos generales, Ribeira registra un total de 994 infracciones penales, frente a las 1.106 de 2024, lo que supone un descenso de diez puntos.

Tráfico de drogas

Lo cierto es que ambas localidades muestran también un comportamiento diferente en lo referente a los delitos de tráfico de drogas, que en Ribeira experimentan un descenso del 57,1 por ciento, al pasar de 7 en los tres primeros trimestres de 2024 a 3 en el mismo periodo de 2025. Caso distinto es Vilagarcía, donde los delitos relacionados con el mercado negro de los estupefacientes se incrementan en un cincuenta por ciento, pasando de 18 a 27. Cabe destacar, en este sentido, que se trata precisamente de un tipo de criminalidad que se refleja en las cifras no exactamente cuando se comete, sino cuando se descubre, es decir, que revela un incremento de las investigaciones contra las mafias del narcotráfico.

También es cierto que, entidades como la Fundación Galega contra o Narcotráfico, llevan desde antes del confinamiento advirtiendo de un importante repunte de la criminalidad relacionada con el negocio de la droga. Un aumento que se puede ver en el descenso a casi la mitad del precio de la cocaína durante los últimos seis años, pero también al asentamiento de criminales procedentes de otras zonas, como los Países Bajos, que además, advierten desde la entidad que preside Manuel Couceiro, aportan un aumento de la violencia.

Precisamente durante este año fueron varias las operaciones que se llevaron a cabo a uno y otro lado de la Ría para acabar con estas redes. La última, se produjo la semana pasada e incluyó registros y detenciones en Vilanova, Ribadumia y Pontecesures. Aunque algunas de las más destacadas implicaron incluso la colaboración de fuerzas policiales internacionales, como la DEA.

La actuación de las fuerzas policiales, en este sentido, se dirige a varios ámbitos, tanto al menudeo como a los grupos importantes de distribución de droga. Además, en los últimos tiempos también se percibe un repunte del consumo de heroína, que se deja ver asimismo en los registros de las operaciones. Por otra parte, cabe destacar que la criminalidad lleva varios años en descenso en Vilagarcía y que el aumento de estos meses es solo del 0,6 por ciento.