Franz Ferdinand y Two Door Cinema Club, primeros confirmados para el Atlantic Fest 2026

El Atlantic Fest anuncia a sus primeros artistas confirmados Mónica Ferreirós

Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Nacho Vegas y Carlos Ares son los primeros artistas confirmados para el Atlantic Fest 2026 que se celebrará en la playa de A Concha los días 17, 18 y 19 de julio.

El festival, que celebra además este año su décimo aniversario, ha anunciado a las primeras bandas junto a un sorteo especial en el que se podrá ganar un pack con un abono para el Atlantic Fest 2026, una sudadera, una camiseta y una tote bag del evento.

Para participar solo será necesario seguir al festival en sus redes sociales, dar me gusta a la publicación del sorteo, etiquetar en los comentario a una persona con la que asistir al evento y compartir esta publicación en los stories. Anunciarán al ganador este jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas.

Además, también el jueves saldrán a la vente los primeros abonos a las 9:00 horas en la web oficial del festival a un precio de 65 euros solo durante las primeras 24 horas.