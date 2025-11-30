Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Julio Cores | “Antes de subir a escena sempre penso: “por que me metería aquí?”

Naceu no ano 81 como unha das actividades da asociación de pais impulsada polo párroco José Torrado

María Foscaldo
30/11/2025 09:15
Clámide é xa toda a unha familia apaixoada polo mundo teatral
Clámide é xa toda a unha familia apaixoada polo mundo teatral
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

Julio García Cores é o único dos fundadores do Taller de Teatro Clámide que continúa en activo. Actúa e dirixe, aínda que prefire o primeiro. Hoxe fálanos do amor polo teatro e da historia de Clámide. 

En que etapa está agora mesmo Clámide?

É que o Taller de Teatro Clámide formouse para aprender do mundo do teatro, é unha introducción a el. Non hai unha evolución porque pasou moita xente. Dos que estabamos ó principio, agora mesmo só quedo eu. O que facemos é que a xente colla ese gusanillo polo mundo do teatro.

Como fan que entre ese gusanillo?

Preparamos unha obra de teatro coa xente que se apunte. Primeiro facemos unhas pequenas clases e un reparto de personaxes. Eles van elaborando o seu personaxe e os que temos máis experiencia imos axudando a pulilo para que sexa máis crible.

Que o enganchou a vostede?

É que eu son unha persoa moi tímida e cando tiña 18 anos aquí non había onde ir facer cousas. Entón, o cura párroco, José Torrado, díxolles ós pais que formaran unha asociación para facer actividades para os rapaces. Unha delas era o grupo de teatro. Da man de Maga Martínez, que era directora profesional, empecei. Despois dinme de conta de que, gracias a iso, podía vencer a timidez e facer cousas que me parecía imposible facer.

Pois non é sinxelo subir a un escenario...

Antes de saír a escena sempre penso: “por que me metería aquí, que mal o estou pasando...”

Aínda? Despois de tantos anos?

Si, todos os días. Eu penso que é respecto, porque aínda que sexamos aficionados, hai que ter un respecto a esa xente que veu e que deixou de facer outras cousas para ir a verte e aplaudirte.

Algunha vez houbo algún olvido enriba do escenario?

Moitísimas. Pero vas collendo experiencia e tamén axudan os compañeiros. O teatro é unha cousa de grupo. Uns temos que axudar ós outros e seguir adiante coa obra.

Que recorda da fundación de Clámide, no ano 81?

Moita ilusión. Ó principio eramos unha actividade da asociación de pais, pero cando vimos que funcionaba e empezaron a saír actuacións e recaudar cartos, fixemos unha asociación propia: Taller de Teatro Clámide, na que ninguén cobra. Os cartos son para a asociación, para facer novos espectáculos e, de cando en vez, contratar un profesional que nos dea unhas clases.

Vostede dirixe e actúa. Que prefire?

A min gústame actuar. Dirixir é moita responsabilidade e traballo, porque tes que buscar que todos os personaxes funcionen. Eu douche un papel e ti tesme que traer unha proposta para ese personaxe. Ás veces sorpréndenme os compañeiros, porque me gusta máis a súa proposta que como o tiña pensado eu. Entón adáptome e cambio a idea que tiña.

No ano 86 formaron unha sección a parte. Como foi?

É que había tanta xente que tivemos que formar dous grupos: os máis novos e os maiores, por culpa dos horarios. Daquela eramos 50 ou 60 persoas. Agora bascula moito porque hai pais e nais, estudiantes... é complicado. Por iso tampouco temos, nin buscamos, moitas actuacións.

Que están preparando agora?

Unha adaptación dunha película de Hitchcock, “Los 39 escalones”, que é un pouco turbia, pero nós facémolo en plan cómico, clown. Temos o hándicap de que os cortes da película son moi rápidos e no teatro temos que traballar con dous escenarios. Empezamos en xuño e espero que estea lista para febreiro. Representarémola na parroquia, porque é onde ensaiamos, non nos cobran, déixannos o salón de actos... E despois supoño que en Vilagarcía haberá algunha posibilidade, ou noutros concellos.

Das máis de 20 obras que dirixiu, ten algunha favorita?

A de Valle-Inclán, “Cabeza de Dragón”, porque tivemos que contar con grupos de baile, profesores da escola de música, uns decorados e vestiarios moi elaborados... Foi case profesional. Eramos case 100 persoas traballando. Tiñamos incluso xente para cubrir a todos os personaxes se lles pasaba algo. De feito faciamos dúas funcións, unha con uns e outra cos outros.

Están abertos a que entre máis xente?

Sempre. É que a asociación naceu para iso, para que teñan un sitio onde poder facer teatro. Non se paga nada, porque non se dan clases. Eu, como non son profesional, non son quen. O que fago é compartir a experiencia.

E que consellos lles dá?

Que veñan desfrutar e a pasalo ben. A vivir unhas experiencias que non vas vivir nunca na túa vida. Por exemplo, unha vez fixen de maltratador, e loxicamente non o son. Foi complicado, sobre todo que quedase crible. Incluso miña nai me dicía “non o fagas máis, que non me gusta verte así”. Pero tomas conciencia e posiciónaste.

Tamén fan representacións nos institutos, non?

Un ano fixemos por todos os institutos de Vilagarcía, e ben. Faise cando temos axudas, porque costa mover todo isto. E despois de vernos, sempre se apunta xente.

Que referentes ten a nivel actoral?

Tiven moitos, pero xa non quero ter un en persoa, porque ás veces descobres que non era como pensabas. Pero dígoche dous que foron de Clámide: Anabel Gago e Josito Porto. De feito, Anabel dáme clases agora a min.

Será un orgullo cando alguén que comezou con vós despunta.

Moitísimo. Ademais é moi sacrificado, hai que deixalo todo para adicarse a isto. A cultura, cando hai malos tempos económicos, sempre é onde primeiro se recorta, pero a xente necesítaa, como vimos na pandemia. Un país é máis forte canta máis cultura ten.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Obradoiro olfativo y sensitivo en el II Micogrove

Micogrove continúa su programación de éxito con aforos completos en sus talleres
Fátima Pérez
Nuevo espacio de descanso en el Paseo dos Barcos

Sanxenxo recupera un nuevo espacio degradado en el Paseo dos Barcos como zona verde
Fátima Pérez
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parque de niños de diferentes edades

La comunidad mauritana de Ribeira comparte con los vecinos de la capital barbanzana el 65º aniversario de la independencia del país africano
Chechu López
El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad las bases del Plan Único de 2026

Las bases del POS+2026 de la Diputación de A Coruña contemplan un total de 4,7 millones de euros para los cuatro municipios de O Barbanza
Chechu López