Detenido un hombre acusado de agredir a su pareja en un piso de la zona de A Baldosa

Un hombre fue detenido a primera hora de la mañana en la capital arousana por agredir, presuntamente, a su pareja tras una fuerte discusión en una vivienda de la calle A Baldosa. Los hechos, según fuentes policiales, ocurrieron al filo de las ocho de la mañana y fue un vecino el que alertó a los agentes de que había una discusión en un apartamento de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los policías, que detuvieron al hombre y activaron el protocolo Viogén. Un sistema que sirve para la protección de las víctimas en caso de violencia machista. Los gritos y la sensación de violencia fue lo que alertó a la persona que llamó a los agentes, que acudieron a la vivienda con el fin de actuar cuanto antes.

Hace días –y con motivo de la conmemoración del 25-N Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres– el CIM de Vilagarcía hizo públicos los datos de atenciones realizados en el último año. Desde este departamento municipal señalan que las denuncias por violencia machista crecieron en un 20% en los últimos doce meses. Hubo, según estos mismos datos, un total de 144 atenciones a mujeres por este tipo de violencia.

En cuanto a la edad de las atendidas en el CIM por violencia de género, se destaca un descenso de las menores de 24 años (7, dos de ellas menores de 20) y de las mayores de 65 (10, de las cuales la mitad son menores de 70). Por el contrario, las cifras se incrementan en el resto de tramos, en algunos llegando a duplicarse, como de 30 a 34 (15); de 45 a 49 (20) y de 60 a 64 (10).

En colaboración directa con la Policía Local y también con el cuerpo de la Policía Nacional el Centro de Información á Muller lleva a cabo campañas específicas con el objetivo de erradicar las violencias machistas.

El 061 es el teléfono para ayudar a las víctimas. No deja rastro en la factura, pero debe borrarse del registro de llamadas.