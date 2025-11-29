Mi cuenta

Vilagarcía

Ravella tilda de “animadversión” la postura de la Xunta con Jaureguízar

El gobierno local reunirá a los técnicos y al autor del proyecto tras conocer el informe de Patrimonio

Fátima Frieiro
29/11/2025 17:59
“Tomadura de pelo”. De esta forma califica el gobierno local de Vilagarcía la resolución de Patrimonio sobre el futuro de la Casa Jaureguízar. El ejecutivo que preside Alberto Varela lamenta el “cambio de criterio” y hace referencia a una reunión mantenida el pasado mes de septiembre entre administración local y Patrimonio y en la que se habló de que “a mellor solución era tramitar un expediente de ruína técnica”. Es decir, la demolición del inmueble que en su día perteneció a Marcial Dorado. Cabe recordar que la idea del Concello, debido a los “danos estruturais que presenta o edificio”, era mantener la fachada principal y las rejas, dos elementos con cierto valor patrimonial. Sin embargo la Xunta considera que el edificio sí tiene su valor, de ahí las discrepancias.

Nueva reunión

Conocida la posición de Patrimonio el Concello reunirá la próxima semana de nuevo a los técnicos municipales y al autor del proyecto. A la espera de recibir el informe completo analizará la viabilidad de aplicar los “tratamentos” a los que se refiere la entidad autonómica y que garantizarían la “conservación da envolvente” del edificio. Ravella recuerda que tanto los técnicos como el autor del proyecto recomiendan la demolición. Ahora el ejecutivo local se pregunta “cal foi o motivo polo que Patrimonio foi pedindo novas cousas durante meses e meses para volver ao principio”.

Para el gobierno municipal este “novo xiro” del departamento de la Xunta responde a las críticas realizadas por el equipo socialista a su funcionamiento hace unas semanas. Unas críticas que Ravella califica de “lexítimas”. Añaden que “non só está pendente resolver o expediente da Casa Jaureguízar, senón que levamos case un ano a que informen da instalación dun simple escudo na Praza da Independencia e de seis meses para que ditaminen a reforma da rúa Vicente Risco. Se non hai certa animadversión, paréceo”.

El equipo liderado por Alberto Varela insiste en que “mentres unha parte da Xunta nos dá un crédito para rehabilitar Jaureguízar outra parte impídenos facelo, de xeito que temos que devolver á primeira parte dúas anualidades dese mesmo préstamo. E logo aínda sae o PP local reivindicando o moito que fai a Xunta por Vilagarcía. á vista está”. El uso que Ravella quiere darle al inmueble es de local para personas mayores.

