Por web y en físico: así puedes conseguir los bonos Son da Casa

El día 13 se habilitará una carpa en la Praza de Galicia para la compra en físico

El Concello pone en marcha el lunes 1 la campaña de bonos “Son da Casa” con la que pretende dar un impulso al tejido comercial y hostelero de la ciudad de cara a las compras de Navidad. En total se emitirán 3.750 paquetes por valor de 30 euros cada uno, de los que los consumidores pagarán 20 y la administración local abonará los otros 10. Desde el Concello recuerdan que suelen agotarse muy pronto, de ahí que recomienden a los interesados estar muy atentos para no quedarse sin ellos.

La venta online se abrirá a las 8 de la mañana y será a través de ticket.vilagarcia.gal. Se recomienda hacer el trámite de crear cuenta en la plataforma antes para agilizar el proceso.

Opciones para todos

A mayores, y con el objetivo de posibilitar que también las personas poco familiarizadas con internet puedan beneficiarse, se reservarán 300 packs para vender en físico el día 13 a partir de las once de la mañana en una carpa ubicada en la Praza de Galicia. No estará permitido que una misma persona presente varios DNI, sino que solo se venderán los bonos a las personas que estén físicamente con su documento en el lugar. El dinero se repartirá en dos bonos por valor de 10 euros y otros dos por valor de 5. Lo no gastado no es recuperable.