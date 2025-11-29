“Planeta Mozo” o el imperio de los libros ideado y soñado por Borja Santamaría

Borja Santamaría en el mostrador de su librería Mónica Ferreirós

Vilagarcía ya tiene su particular planeta dedicado a los libros y lo tiene a mano y con una sonrisa siempre detrás del mostrador. El televisivo mozo arousano Borja Santamaría –Borjamina para los amigos– ha cumplido su sueño de montar una librería en la ciudad que tanto ha promocionado más allá de sus fronteras. “Planeta Mozo”, ubicada en las instalaciones que la antigua Follas Novas dejó vacías hace tan solo unos meses, llega para cubrir un hueco en la industria librera de la ciudad. Y también para cumplir el sueño de un joven pegado a la literatura y a la cultura desde niño.

La idea de Borjamina no es solo que “Planeta Mozo” sea un espacio para la venta de libros de diferentes editoriales, sino también un lugar de encuentro en el que realizar presentaciones y talleres y apto para público de todas las edades. Un lugar en el que aquellos que aman la literatura se sientan como en casa.

La librería abrió sus puertas en un pequeño acto de inauguración y podrá visitarse en horario comercial normal tanto por la mañana como por la tarde. Un premio televisivo reinvertido en cultura.