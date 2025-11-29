Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

“Planeta Mozo” o el imperio de los libros ideado y soñado por Borja Santamaría

El vilagarciano abrió las puertas de su negocio ubicado en el bajo que era de Follas Novas

Fátima Frieiro
29/11/2025 19:48
Borja Santamaría en el mostrador de su librería
Borja Santamaría en el mostrador de su librería
Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vilagarcía ya tiene su particular planeta dedicado a los libros y lo tiene a mano y con una sonrisa siempre detrás del mostrador. El televisivo mozo arousano Borja Santamaría –Borjamina para los amigos– ha cumplido su sueño de montar una librería en la ciudad que tanto ha promocionado más allá de sus fronteras. “Planeta Mozo”, ubicada en las instalaciones que la antigua Follas Novas dejó vacías hace tan solo unos meses, llega para cubrir un hueco en la industria librera de la ciudad. Y también para cumplir el sueño de un joven pegado a la literatura y a la cultura desde niño. 

La idea de Borjamina no es solo que “Planeta Mozo” sea un espacio para la venta de libros de diferentes editoriales, sino también un lugar de encuentro en el que realizar presentaciones y talleres y apto para público de todas las edades. Un lugar en el que aquellos que aman la literatura se sientan como en casa.

La librería abrió sus puertas en un pequeño acto de inauguración y podrá visitarse en horario comercial normal tanto por la mañana como por la tarde. Un premio televisivo reinvertido en cultura.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El encendido fue en la Praza de Galicia al grito de "préndete"

"En Vilagarcía xa é Nadal"
Fátima Frieiro
El alcalde hizo entrega del título y la placa

Cuntis nombra a Don Xosé Fuentes Alende hijo predilecto del concello
Fátima Pérez
El Arosa Juvenil lleva cinco jornadas sin sumar de tres

El Arosa Juvenil busca romper su mala dinámica en casa ante el Bansander
María Caldas
El ideal gallego

Ravella tilda de “animadversión” la postura de la Xunta con Jaureguízar
Fátima Frieiro