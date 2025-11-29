El encendido fue en la Praza de Galicia al grito de "préndete" Mónica Ferreirós

En Vilagarcía ya es Navidad. Miles de personas asistieron al encendido de las luces en un acto festivo en la Praza de Galicia en el que la lluvia dio tregua y no cayó ni una sola gota. Eso sí, con unas temperaturas propias del invierno. Papá Noel llegó al centro neurálgico de la diversión en su trineo, acompañado de los elfos más bailarines y por la recién renovada Clara Campoamor.

Hace años que la capital arousana prescinde de la tradicional cuenta atrás para iluminar su Navidad. En su lugar optan por el estribillo del villancico propio que Coda lleva interpretando varias ediciones: "En Vilagarcía xa é Nadal. Préndete!". Y tras varios ensayos y con un grito al unísono de niños y mayores, la ciudad se iluminó.