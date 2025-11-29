Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

"En Vilagarcía xa é Nadal"

Miles de personas asistieron al encendido de las luces en la Praza de Galicia

Fátima Frieiro
29/11/2025 20:08
El encendido fue en la Praza de Galicia al grito de "préndete"
El encendido fue en la Praza de Galicia al grito de "préndete"
Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En Vilagarcía ya es Navidad. Miles de personas asistieron al encendido de las luces en un acto festivo en la Praza de Galicia en el que la lluvia dio tregua y no cayó ni una sola gota. Eso sí, con unas temperaturas propias del invierno. Papá Noel llegó al centro neurálgico de la diversión en su trineo, acompañado de los elfos más bailarines y por la recién renovada Clara Campoamor.

Hace años que la capital arousana prescinde de la tradicional cuenta atrás para iluminar su Navidad. En su lugar optan por el estribillo del villancico propio que Coda lleva interpretando varias ediciones: "En Vilagarcía xa é Nadal. Préndete!". Y tras varios ensayos y con un grito al unísono de niños y mayores, la ciudad se iluminó.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Borja Santamaría en el mostrador de su librería

“Planeta Mozo” o el imperio de los libros ideado y soñado por Borja Santamaría
Fátima Frieiro
El alcalde hizo entrega del título y la placa

Cuntis nombra a Don Xosé Fuentes Alende hijo predilecto del concello
Fátima Pérez
El Arosa Juvenil lleva cinco jornadas sin sumar de tres

El Arosa Juvenil busca romper su mala dinámica en casa ante el Bansander
María Caldas
El ideal gallego

Ravella tilda de “animadversión” la postura de la Xunta con Jaureguízar
Fátima Frieiro