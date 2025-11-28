Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vallan una casa en la Avenida de Rosalía de Castro de Vilagarcía ante el riesgo de desprendimientos

El Concello ya requirió en octubre a los propietarios para que acometiesen una limpieza y vaciado urgente del interior, que está colapsado

Olalla Bouza
28/11/2025 18:58
Casa vallada en Rosalía de Castro
Casa vallada en Rosalía de Castro
Mónica Ferreirós
EL Concello de Vilagarcía ordenó el vallado de una casa en la Avenida Rosalía de Castro ante el riesgo de que se produzcan desprendimientos. La casa tiene fachada a la carretera, por lo que la acera está señalizada en ambos sentidos, para que los peatones eviten estos tramos al ser un vial de gran tráfico, ya que el precinto obliga a bajar a la calzada. 

Existen dos pasos de cebra a 30 y 60 metros, que se pueden utilizar para cambiar de acera y para volver, tras pasar el peligro. Fue el 17 de octubre cuando se determinó proceder a proteger el perímetro del edificio situado en el número 77 de esta avenida, cerca del Balneario de A Compostela. 

Fue tras varias advertencias a los propietarios, por parte de Urbanismo, para que adoptasen medidas de carácter urgente. Y es que el inmueble está colapsado internamente, lo que está produciendo empujes sobre la fachada, de la que se pueden derivar desprendimientos. Piden la limpieza de maleza y vaciado del solar. También requirieron en agosto un informe, de un técnico cualificado, que garantice la seguridad de la construcción. Ravella recuerda que la no adopción de medidas puede conllevar multas.

