Vilagarcía

Un centenar de comerciantes reciben formación en redes y contenido digital: “Hai que estar, é o futuro”

El programa estuvo capitaneado por la Cámara que firmará un convenio en unos días con Ravella para colaborar

Fátima Frieiro
28/11/2025 15:56
Generar contenido de interés, introducir en el día a día herramientas como los “reels” o el Whatsapp Bussines o digitalizar el servicio de ventas son algunas de las claves que alrededor de un centenar de titulares del comercio local de Vilagarcía aprendieron gracias a un proyecto liderado por la Cámara de Comercio. El ente cameral clausuró el programa “Digitaliza tu puesto” y fue la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, la que expresó lo que esta formación concreta ha supuesto para los pequeños establecimientos. “É verdade que moitos xa estaban nesa dinámica, pero a outros aínda lles costaba e isto permitiu mellorar moitísimo o que faciamos. Por exemplo elixir fotos mellores ou saber que pode resultar interesante para a clientela”. Subrayó Louzán que “hai que estar, porque sabemos que é o futuro”. Los beneficiarios de esta formación no solo fueron los comerciantes adscritos a Zona Aberta, sino que el programa llegó también a los placeros de las dos asociaciones que hay en el Mercado de Abastos de la ciudad. De hecho fue ahí donde tuvieron lugar dos showcooking que sirvieron para generar contenido y donde se celebró una gran fiesta con entrega de premios, música y chocolate con churros. Esta iniciativa transversal se enmarca dentro de las acciones del Programa de Apoyo al Comercio Minorista de la Cámara de Comercio de España.

Los placeros aprendieron a crear contenido con sus "smartphone"

Comerciantes y placeros de Vilagarcía se suben a lo digital para aumentar y fidelizar clientela

Más información

Aparte de las acciones másvisuales también se llevó a cabo una campaña para la integración del nuevo sistema de facturación Veri*Factu, dirigido a comerciantes y autónomos.

Más alianzas

El vocal de la Cámara, Miguel Ángel García, explicó en la rueda de prensa del balance de la actividad la satisfacción de la entidad por llevar a cabo este tipo de iniciativas. El vicepresidente del ente cameral, José Manuel Fernández Albariño, puso en valor el trabajo realizado por los comerciantes que “levantan la reja todos los días” y señaló que la digitalización a día de hoy “no es una opción, es un deber”.

El vicepresidente también destacó la colaboración que siempre ha tenido el ente cameral con el Concello de Vilagarcía. “Siempre nos ha apoyado en todas las propuestas que pusimos sobre la mesa”, recalcó.

Precisamente el concejal de Promoción Económica de Concello, Álvaro Carou, destacó en el acto que en unos días se firmará un convenio de colaboración entre la administración local y la Cámara para unificar las actividades y acciones de cara a la promoción y formación. Este convenio incluirá, por ejemplo, el Centro de Emprendimiento para favorecer la creación de nuevas empresas.

