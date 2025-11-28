Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Nuevos juegos, más diversión: el parque infantil de A Xunqueira ya está terminado

El Concello invirtió 50.000 euros en la mejora integral de esta zona de ocio 

Fátima Frieiro
28/11/2025 14:52
Imagen del parque infantil de A Xunqueira, que abrió sus puertas tras la renovación
Imagen del parque infantil de A Xunqueira, que abrió sus puertas tras la renovación
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El parque infantil de A Xunqueira ya tiene nueva imagen. Las obras de renovación integral de uno de las zonas de juegos más visitadas de la ciudad por los más pequeños de la casa ya están terminadas. El Concello invirtió en esta actuación cerca de 50.000 euros, que sirvieron para cambiar los juegos, el suelo y el cierre. El concejal de Parques, Diego García, expone que “foi unha actuación que consideramos fundamental e prioritaria, xa que este é un dos espazos máis utilizados polas familias debido á súa céntrica ubicación”.

Cabe recordar que el recinto estaba deteriorado por el uso habitual y por la exposición a todo tipo de inclemencias meteorológicas, tal y como los técnicos municipales recogieron en un informe. Los trabajos consistieron en una limpieza previa. A continuación se retiraron los columpios para hacer labores de reparación y pintado. También se realizó el cambio del suelo, que pasó de caucho a césped artificial. Por último se instaló un nuevo vallado de madera. La empresa encargada de la actuación fue Garocaprim S.L. La idea del gobierno local es seguir con el calendario de actuaciones por los parques infantiles del rural. “Estamos xa valorando as zonas e estudando a posible financiación”, subraya García.

Otras actuaciones

Desde el Concello señalan que ya hay compromiso del Ministerio para llevar a cabo la reparación de la pasarela de madera de O Rial. Una vez terminadas las reparaciones – y debido a un acuerdo entre Costas y Concello– será la administración local la que se encargue de futuras tareas de mantenimiento.

Por otra parte el gobierno local ha dado vía libre a invertir 6.000 euros en reparar una acera en la calle Xunqueira.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La campaña fue presentada esta mañana en las instalaciones de la plaza de abastos pobrense

A Pobra sorteará vales de compra de los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja entre los clientes de la plaza de abastos
Chechu López
Vicente Mariño, Juana Brión y Fernando Abraldes visitaron el patrullero 'Tabarca' de La Armada Española con el comandante José Enrique Delgado de guía

Unos 160 alumnos de los colegios de Frións, Artes y Castiñeiras visitan el patrullero 'Tabarca' durante su escala en el muelle de Ribeira
Chechu López
El ideal gallego

La marea roja empieza a dar tregua y permite abrir polígonos en Vigo con Arousa cerrada
Fátima Frieiro
La Cámara organizó en el Mercado de Abastos una fiesta con música y premios

Un centenar de comerciantes reciben formación en redes y contenido digital: “Hai que estar, é o futuro”
Fátima Frieiro