Nuevos juegos, más diversión: el parque infantil de A Xunqueira ya está terminado

Imagen del parque infantil de A Xunqueira, que abrió sus puertas tras la renovación Mónica Ferreirós

El parque infantil de A Xunqueira ya tiene nueva imagen. Las obras de renovación integral de uno de las zonas de juegos más visitadas de la ciudad por los más pequeños de la casa ya están terminadas. El Concello invirtió en esta actuación cerca de 50.000 euros, que sirvieron para cambiar los juegos, el suelo y el cierre. El concejal de Parques, Diego García, expone que “foi unha actuación que consideramos fundamental e prioritaria, xa que este é un dos espazos máis utilizados polas familias debido á súa céntrica ubicación”.

Cabe recordar que el recinto estaba deteriorado por el uso habitual y por la exposición a todo tipo de inclemencias meteorológicas, tal y como los técnicos municipales recogieron en un informe. Los trabajos consistieron en una limpieza previa. A continuación se retiraron los columpios para hacer labores de reparación y pintado. También se realizó el cambio del suelo, que pasó de caucho a césped artificial. Por último se instaló un nuevo vallado de madera. La empresa encargada de la actuación fue Garocaprim S.L. La idea del gobierno local es seguir con el calendario de actuaciones por los parques infantiles del rural. “Estamos xa valorando as zonas e estudando a posible financiación”, subraya García.

Otras actuaciones

Desde el Concello señalan que ya hay compromiso del Ministerio para llevar a cabo la reparación de la pasarela de madera de O Rial. Una vez terminadas las reparaciones – y debido a un acuerdo entre Costas y Concello– será la administración local la que se encargue de futuras tareas de mantenimiento.

Por otra parte el gobierno local ha dado vía libre a invertir 6.000 euros en reparar una acera en la calle Xunqueira.