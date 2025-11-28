Los técnicos detectan que la red de saneamiento de Rosalía de Castro está contrapendiente

Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

El Concello de Vilagarcía prevé aprobar un modificado en las obras de saneamiento que se están realizando en la avenida Rosalía de Castro. El motivo no es otro que el que los técnicos han detectado que la red de saneamiento está en contrapendiente, lo que provoca problemas de atascos y desbordamientos. En concreto la actuación supondrá una inversión en este punto de la ciudad de 10.000 euros más para poder así colocar 90 metros de tuberías que conecten con el pozo de registro en la calle Doutor Nicolás Viqueira, consiguiendo así que desagüe.

También se ha decidido cambiar el acabado de las aceras, que se hará finalmente en hormigón, un material más funcional y que requiere de menor mantenimiento. Una opción que Ravella ya ha empleado en otros puntos del municipio.

Características

Las obras en Rosalía de Castro las está ejecutando la empresa Construcciones Vale S.L. y fueron adjudicadas por 113.000 euros, justo 10.000 por debajo de la cantidad por la que salió a licitación. En concreto las zonas de actuación son desde el cruce con la calle Esperanza y hasta la calle Lucena, abarcando unos 100 metros de recorrido.

La previsión era llevar a cabo la demolición de una parte de la acera y la excavación de una zanja para la instalación de un nuevo colector, ya que el existente se encontraba en muy mal estado. Con esto lo que se buscaba era evitar los problemas de desbordamiento que se dan cuando llueve de forma muy intensa. A mayores la intención era instalar una red de pluviales, haciendo que el agua circulase separada, lo que también contribuiría de forma efectiva a evitar los citados atascos.

Desde el Concello explican que fue una vez que se abrió la carretera cuando los técnicos constataron el que era el problema fundamental. De hecho, además del mal estado de la red la problemática reside en la cuota, que es prácticamente inexistente. Esto provoca, según los expertos en la materia, una situación de colapso al quedar el agua estancada. Según Ravella estos imprevistos son algo habitual cuando se licita y adjudica una obra, especialmente cuando afecta a los suministros básicos que van bajo tierra y cuya afectación real no se conoce hasta que se abre el suelo.

Desde el Concello explican que, en todo caso, la ampliación del presupuesto original para estos trabajos redundará en beneficio de la ciudadanía, dado que esa actuación a mayores asegurará la funcionalidad del servicio y mejorará el acabado final. Cabe recordar que en este punto de la avenida los atascos son constantes cada vez que llueve intensamente.