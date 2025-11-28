Las auxiliares de Enfermería van a la huelga para reclamar la subida de categoría

Protesta en el Hospital do Salnés

Las auxiliares de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés secundaron la huelga, convocada a nivel estatal, para reclamar la subida de categoría al nivel C1, al considerar que la clasificación actual está por debajo de las funciones que realmente realizan y no se compensa ni en salarios ni en condiciones. La jornada incluyó una protesta delante del Hospital do Salnés