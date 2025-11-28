Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Las auxiliares de Enfermería van a la huelga para reclamar la subida de categoría

Protagonizaron una protesta delante del Hospital do Salnés

Olalla Bouza
28/11/2025 20:13
Protesta en el Hospital do Salnés
Las auxiliares de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés secundaron la huelga, convocada a nivel estatal, para reclamar la subida de categoría al nivel C1, al considerar que la clasificación actual está por debajo de las funciones que realmente realizan y no se compensa ni en salarios ni en condiciones. La jornada incluyó una protesta delante del Hospital do Salnés

Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El Tribunal rechaza el recurso del exalcalde de Catoira y ratifica los cobros irregulares
Fátima Pérez
Un momento tras el atropello en Sanxenxo

Atropellan a un hombre de 83 años en un paso de peatones de la calle Progreso
C. Hierro
Un momento de la presentación del congreso

O Grove se convierte en la capital de la enogastronomía con la visita de 350 cofrades
C. Hierro
El ideal gallego

Salen a licitación las obras para el nuevo cuartel de Cambados por más de 10 millones
A. Louro