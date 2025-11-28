La Xunta rechaza declarar en ruina técnica la Casa Jaureguizar
El Concello tendrá que realizar una nueva propuesta, al considerar la Dirección Xeral de Patrimonio que este inmueble tiene un "gran valor"
La Xunta de Galicia acaba de resolver el expediente de la Casa Jaureguízar y rechaza la propuesta de ruina técnica hecha por el Concello de Vilagarcía, por lo que todo parece apuntar un nuevo retraso en esta actuación, que tiene como finalidad construir un centro social para mayores. La Dirección Xeral de Patrimonio señala que, tras analizar los informes, se llegó a la conclusión de que “existen alternativas e técnicas construtivas que permiten solventar os problemas do edificio conservando a súa envolvente”.
La administración autonómica señala que la resolución abre las puertas a “unha remodelación” del edificio, pero siempre y cuando “se respecten as características ambientais da súa envolvente e se apliquen os tratamentos necesarios para garantir a súa correcta conservación”. En este sentido, destacan que se trata de un “ben catalogado e cun importante valor patrimonial e cultural”, por lo que desde la Consellería de Cultura apuestan por su “conservación e protección”.
En este sentido, explican que existe “un amplo abano” de posibilidades de tratamiento para este tipo de estructuras. “Con todo, o informe contempla a posibilidade de dar un novo uso a este edificio, o que permitiría alargar a vida útil da construción”, señalan desde la Dirección Xeral de Patrimonio.
El Concello llevaba desde febrero pendiente de esta resolución. El organismo autonómico señala ahora que está abierto a “novas propostas” de la administración municipal.