Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La jueza pone en libertad con cargos a los detenidos en O Salnés y Ulla-Umia

Los investigadores consideran al vilanovés Raúl F.B. como líder de una presunta red de tráfico de heroína

Olalla Bouza
28/11/2025 17:38
Las retroexcavadoras al finalizar el registro
Las retroexcavadoras utilizadas en el registro de la finca del vilanovés
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago acordó la puesta en libertad, con medidas, de los seis detenidos durante la última operación contra el narcotráfico en O Salnés y Ulla-Umia que pasaron hoy a disposición (el fiscal no solicitó el ingreso en prisión para ninguno de ellos). Entre los que pasaron a declarar ante la jueza se encuentra el vecino de Caleiro Raúl F.B., que cuenta con antecedentes por tráfico de drogas desde 1997. 

Además, hubo cinco detenidos más, uno de ellos en Vilanova, tras un registro en András que se practicó el jueves, un día después de la redada principal. Otros puntos en los que se desplegaron los agentes de la Policía Nacional fueron en Ribadumia (en Barrantes y en el polígono de Nantes) y en Pontecesures.

Blanqueo de capitales

A los detenidos se les atribuye un delito de tráfico de drogas, pero también en algunos casos de blanqueo de capitales, según informa la agencia EFE. La operación parte de un alijo de heroína que fue incautado hace unos días en Santiago y que se sospecha que procedía de esta presunta red, de la que los investigadores consideran a Raúl F.B. como cabecilla. Fue el miércoles cuando la Policía Nacional desplegó un importante operativo en O Salnés, en el que incluso utilizaron retroexcavadoras para buscar en una finca propiedad del vecino de Caleiro. Participaron agentes de las comisarías de Santiago y de Vilagarcía, así como de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco). Durante los registros, según ha trascendido, se incautaron de heroína y de diferentes cantidades de dinero en efectivo. Precisamente el principal investigado cuenta con antecedentes por la distribución de esta sustancia, que está clasificada en el Código Penal español entre las que causan grave daño a la salud.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un momento de la visita a la carretera que se va a mejorar en Meaño

Licitan las obras de drenaje de la PO-504 y PO-550 por un valor de 520.000 euros
C. Hierro
El edil del BNG, Octavio González, en el último Pleno

El BNG solicita que el Concello sufrague las fiestas de Vilalonga tras disolverse la asociación
C. Hierro
El último partido de Os Ingleses en Fontecarmoa ante el Rugby Ferrol

Os Ingleses espera en Fontecarmoa al Kaleido Vigo RC mañana a las 17:00 horas
María Caldas
Labores de marisqueo en este gran banco vilanovés, en una imagen de archivo

La RAG y la Fundación Barrié buscan la palabra del año 2025
Fátima Pérez