La jueza pone en libertad con cargos a los detenidos en O Salnés y Ulla-Umia

Las retroexcavadoras utilizadas en el registro de la finca del vilanovés Gonzalo Salgado

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago acordó la puesta en libertad, con medidas, de los seis detenidos durante la última operación contra el narcotráfico en O Salnés y Ulla-Umia que pasaron hoy a disposición (el fiscal no solicitó el ingreso en prisión para ninguno de ellos). Entre los que pasaron a declarar ante la jueza se encuentra el vecino de Caleiro Raúl F.B., que cuenta con antecedentes por tráfico de drogas desde 1997.

Además, hubo cinco detenidos más, uno de ellos en Vilanova, tras un registro en András que se practicó el jueves, un día después de la redada principal. Otros puntos en los que se desplegaron los agentes de la Policía Nacional fueron en Ribadumia (en Barrantes y en el polígono de Nantes) y en Pontecesures.

Blanqueo de capitales

A los detenidos se les atribuye un delito de tráfico de drogas, pero también en algunos casos de blanqueo de capitales, según informa la agencia EFE. La operación parte de un alijo de heroína que fue incautado hace unos días en Santiago y que se sospecha que procedía de esta presunta red, de la que los investigadores consideran a Raúl F.B. como cabecilla. Fue el miércoles cuando la Policía Nacional desplegó un importante operativo en O Salnés, en el que incluso utilizaron retroexcavadoras para buscar en una finca propiedad del vecino de Caleiro. Participaron agentes de las comisarías de Santiago y de Vilagarcía, así como de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco). Durante los registros, según ha trascendido, se incautaron de heroína y de diferentes cantidades de dinero en efectivo. Precisamente el principal investigado cuenta con antecedentes por la distribución de esta sustancia, que está clasificada en el Código Penal español entre las que causan grave daño a la salud.