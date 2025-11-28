Mi cuenta

Vilagarcía

Esto es lo que debes saber sobre el encendido de la Navidad en Vilagarcía: se hará aunque llueva

La Escola de Música Coda será la encargada de poner la animación musical

Fátima Frieiro
28/11/2025 14:03
Imagen de archivo de un encendido anterior
Gonzalo Salgado
Vilagarcía ya tiene todo preparado para encender oficialmente la Navidad. Lo hará aunque llueva y con la visita anticipada de Papá Noel. El séquito del viejo bonachón partirá a las seis y media de la tarde de la Praza da Segunda República, mientras que a esa misma hora la Escola de Música Coda empezará a actuar en la Praza de Galicia.

Papá Noel llegará a su destino, junto al gran árbol de luces, al filo de las siete de la tarde y a través de la renovada calle Clara Campoamor. Con el objetivo de que la lluvia no estropee la cita el Concello ha instalado una carpa para cubrir el escenario, de modo que estará garantizando el desarrollo del acto. Los elfos vilagarcianos Rodolfo y Adelfa dirigirán la recepción.

La concejala Tania García fue una de las primeras en visitar el Fexturrón

El Fexturrón abre sus puertas con la pista de hielo natural más grande de su historia

Más información

Al llegar a la Praza de Galicia Papá Noel acompañará al alcalde, Alberto Varela, en el encendido, previsto para las 19 horas. Este año la decoración está compuesta por más de 300 elementos y se suma a los jardines efímeros y a las decoraciones que en las últimas semanas han realizado desde Xardíns e Obras.

Tras el encendido Papá Noel recibirá a los niños y niñas con sus familias. Para amenizar la espera Coda tiene preparado un gran espectáculo que incluye 15 minutos del musical "O Rei León" en gallego y versiones de clásicos de Navidad.

