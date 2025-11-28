El Fexturrón abre sus puertas con la pista de hielo natural más grande de su historia

La concejala Tania García fue una de las primeras en visitar el Fexturrón Mónica Ferreirós

La Navidad ya ha llegado a Vilagarcía, al menos en el recinto ferial de Fexdega y a la espera del gran encendido para este mismo sábado por la tarde. El Fexturrón abre sus puertas un año más con una quincena de atracciones, una zona de restauración y la pista de hielo natural más grande de su historia. Este año este gran parque de atracciones durará más. Será todos los días hasta el día 11 de enero en horario de 11 a 14 horas y de 16:30 a 22.

El alcalde, Alberto Varela, apuntó en una visita a Fexdega que "estamos ante o maior parque de atraccións de todo o noroeste de España". De hecho el propio Concello asegura que el año pasado se acercaron hasta el Fexturrón más de 80.000 personas. "Aquí non só veñen familias de toda a comarca, senón de toda Galicia porque non hai unha instalación como esta", añadió.

El Concello financia la actividad para que las entradas se mantengan a un precio económico: 7 euros la pista de hielo (bono para diez accesos a 55 euros); y cinco tíckets por 5 euros para el resto de atracciones.

Funcionamiento

El Fexturrón ocupa unos 6.000 metros cuadrados del recinto ferial, siendo la pista de patinaje una das instalaciones más grandes. "Cada ano intentamos superarnos; xa na edición anterior creceu un 25% aproximadamente, a este ano faino nun metro máis", apuntó el edil de Promoción Económica, Álvaro Carou. Además es de hielo puro. "Os donos levan un mes traballando para conseguir que estea en perfectas condicións para abrir hoxe", explica.

En cuanto al funcionamiento la duración de cada vuelta son 40 minutos. A mayores habrá un canon que simule una nevada, dándole más realismo a la experiencia. El recinto está completamente decorado de Navidad, con espacios de photocalls para que las familias se lleven un bonito recuerdo. Cada día habrá actividades diferentes, como un taller de cocina en donde aprenderán a preparar platos típicos de estas fechas.