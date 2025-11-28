Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía 

El Atlantic Fest ya tiene fechas para celebrar su décimo aniversario en 2026

El próximo 1 de diciembre anunciarán a los primeros artistas y a partir del día 4 se abrirá la venta de entradas

Fátima Pérez
28/11/2025 12:14
Rocío Saiz durante su concierto en el Atlantic Fest @Gonzalo Salgado
La última edición del Atlantic Fest en Vilagarcía 
Gonzalo Salgado 
El Atlantic Fest ya tiene fechas confirmadas para su edición de 2026. El festival, que se ha consolidado como una referencia imprescindible en el panorama musical del verano, se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio en la Playa de A Concha, en Vilagarcía.

Este año, además, el evento conmemorará su décimo aniversario, un hito que promete venir acompañado de una programación especial. Las primeras confirmaciones de artistas se anunciarán el próximo 1 de diciembre.

En cuanto a la venta de entradas arrancará el 4 de diciembre a las 9:00 horas a través de la web oficial del festival. Además, desde la organización informan que durante las primeras 24 horas, los abonos estarán disponibles a un precio especial de 65 euros.

