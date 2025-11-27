Un "scape room" real en A Peixería para alertar a los jóvenes sobre los peligros de internet

El taller abordará los peligros de internet para adolescentes

La Praza da Peixería acoge el próximo día 12 de diciembre un “scape room” que tiene como objetivo concienciar a los más jóvenes sobre el uso de responsable de internet. La iniciativa está organizada por la concejalía de Servizos Sociais con el nombre “Desafío dixital: apaga e xoga”. La actividad está dirigida a adolescentes de entre 12 y 16 años y el plazo de inscripción se abre este viernes y termina el día 8.

Las familias interesadas en participar deberán presentar una instancia general en el Concello o hacer el mismo trámite por la Sede Electrónica.

Con esta acción lo que busca el Concello es crear un espacio educativo, preventivo y participativo en el que los jovenes reflexionen sobre el uso que hacen de la tecnología, así como reconocer los riesgos asociados al abuso digital y adquirir herramientas prácticas necesarias para mejorar su bienestar emocional y social en la red.

La actividad está organizada en dos turnos: para niños de entre 12 y 14 años de 16:30 a 18 y para otros de 14 a 16 de 18:30 a 20 horas. Será impartida por cuatro educadoras sociales del Concello, que recibirán a los participantes, los dividirán en grupos y les explicarán el funcionamiento. Será un circuito conformado por seis pruebas supervisadas.