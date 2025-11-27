Mi cuenta

Vilagarcía

Un "scape room" real en A Peixería para alertar a los jóvenes sobre los peligros de internet

La actividad será el día 12 de diciembre y hay que inscribirse previamente

Fátima Frieiro
27/11/2025 18:32
El taller abordará los peligros de internet para adolescentes
La Praza da Peixería acoge el próximo día 12 de diciembre un “scape room” que tiene como objetivo concienciar a los más jóvenes sobre el uso de responsable de internet. La iniciativa está organizada por la concejalía de Servizos Sociais con el nombre “Desafío dixital: apaga e xoga”. La actividad está dirigida a adolescentes de entre 12 y 16 años y el plazo de inscripción se abre este viernes y termina el día 8.

Las familias interesadas en participar deberán presentar una instancia general en el Concello o hacer el mismo trámite por la Sede Electrónica.

Con esta acción lo que busca el Concello es crear un espacio educativo, preventivo y participativo en el que los jovenes reflexionen sobre el uso que hacen de la tecnología, así como reconocer los riesgos asociados al abuso digital y adquirir herramientas prácticas necesarias para mejorar su bienestar emocional y social en la red.

La actividad está organizada en dos turnos: para niños de entre 12 y 14 años de 16:30 a 18 y para otros de 14 a 16 de 18:30 a 20 horas. Será impartida por cuatro educadoras sociales del Concello, que recibirán a los participantes, los dividirán en grupos y les explicarán el funcionamiento. Será un circuito conformado por seis pruebas supervisadas.

