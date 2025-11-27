Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los socialistas de Vilagarcía convocan una asamblea para hablar del negacionismo y de los "bulos del PP"

Torrado advierte de que el clima estatal se traslada al ámbito municipal

Olalla Bouza
27/11/2025 16:45
Asamblea del psoe de vilagarcia
Asamblea del psoe de vilagarcia
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La agrupación socialista de Vilagarcía convoca una asamblea extraordinaria para hoy viernes, a las 20:30 horas, en la sede loca, con el objetivo de luchar, señalan, contra “o negacionismo, os bulos e a deriva que a dereita está tratando de impoñer en todos os niveis”. También en el municipal, asegura el secretario xeral local, Julio Torrado, que apunta que “da pena ver a persoeiros do PP de Vilagarcía sostendo mentiras para xustificar críticas infundadas e pelexar entre si por ver quen di a mentira máis grande”.

En este sentido, los socialistas vilagarcianos aseguran que ven con preocupación “o avance dos negacionismos que trata de impulsar a ultradereita contra a ciencia, a democracia ou a violencia machista” y apunta a acontecimientos recientes, como la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que, dijo Torrado, “ninguén na rúa entende”. La asamblea será a partir de las 20:30 horas y también se abordarán cuestiones ordinarias, como la dación de cuentas de las actividades locales. Las actividades de los socialistas seguirán en las próximas semanas con la celebración de la “xuntanza de Nadal”. El objetivo es abrirse a la participación ciudadana para fomentar el debate

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo

El BNG lleva al Pleno una moción para la recuperación de los molinos y lavaderos locales
C. Hierro
Ángeles Vázquez procedió al izado de la Bandeira Verde de Galicia en el estuario del río Coroño

Boiro vuelve a izar la Bandeira Verde que le concedió la Xunta de Galicia por sus buenas prácticas ambientales y protección y conservación del paisaje
Chechu López
El ideal gallego

Borjamina, de los Mozos de Arousa, hace un "preestreno" de su librería en O Piñeiriño
Olalla Bouza
Excavadoras utilizadas en el registro en Caleiro

Los detenidos por tráfico de heroína en Vilanova pasan mañana a disposición judicial en Santiago
Olalla Bouza