Los socialistas de Vilagarcía convocan una asamblea para hablar del negacionismo y de los "bulos del PP"

Asamblea del psoe de vilagarcia Mónica Ferreirós

La agrupación socialista de Vilagarcía convoca una asamblea extraordinaria para hoy viernes, a las 20:30 horas, en la sede loca, con el objetivo de luchar, señalan, contra “o negacionismo, os bulos e a deriva que a dereita está tratando de impoñer en todos os niveis”. También en el municipal, asegura el secretario xeral local, Julio Torrado, que apunta que “da pena ver a persoeiros do PP de Vilagarcía sostendo mentiras para xustificar críticas infundadas e pelexar entre si por ver quen di a mentira máis grande”.

En este sentido, los socialistas vilagarcianos aseguran que ven con preocupación “o avance dos negacionismos que trata de impulsar a ultradereita contra a ciencia, a democracia ou a violencia machista” y apunta a acontecimientos recientes, como la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que, dijo Torrado, “ninguén na rúa entende”. La asamblea será a partir de las 20:30 horas y también se abordarán cuestiones ordinarias, como la dación de cuentas de las actividades locales. Las actividades de los socialistas seguirán en las próximas semanas con la celebración de la “xuntanza de Nadal”. El objetivo es abrirse a la participación ciudadana para fomentar el debate