Huelga en la conserva: CCOO ya mueve ficha para enero ante la parálisis de la negociación del convenio

Un momento de la asamblea en el Auditorio CCOO

Comisións Obreiras ya prepara una huelga en el sector de la conserva a nivel estatal para mediados de enero y ante la falta de avance en la negociación del conserva. Tras un año de reuniones, y a las puertas de dos nuevos encuentros el 1 y el 15 de diciembre, los sindicatos no tienen sobre la mesa ninguna propuesta de la patronal sobre subida de salario, pero tampoco sobre otras cuestiones básicas como la reducción de la jornada, mejoras en la conciliación o la demanda histórica para acabar con la "brecha de xénero encuberta", explica Ricardo Álvarez, Política Sindical de la Federación de Industria y negociador de este convenio.

"Chega un momento en que no podemos seguir esperando. Vai acabar o ano e seguimos co salario de 2024, pero a vida está moito máis cara. Non nos queda outra porque a patronal, sen presión, non fai propostas serias", apunta Álvarez. El sindicato celebró esta mañana una asamblea de los delegados de toda Galicia en el Auditorio de Vilagarcía, en la que también estuvo presente el responsable de Industria del sindicato en Arousa, Miguel María.

La propuesta del sindicato pasa por una subida salarial del cinco por ciento anual, con cláusula del IPC; 37,5 horas semanales de jornada (que supondría pasar de 1.730 a 1.712 al año, por lo que Álvarez incide en que "é perfectamente viable"; mejorar "permisos obsoletos" en materia de conciliación y una propuesta de clasificación profesional que pasaría de 45 a nueve niveles salariales.

Sin noticias de la patronal

La intención es acabar con la discriminación existente entre las categorías más feminizadas, la catalogada como 5 (producción, las mujeres que están en envasado) y la 6, de oficios varios, con una mayoría de hombres en plantilla. "A patronal non só é que sega sen resolver isto, senón que se reafirma no contrario e di que as persoas que están no posto de produción son as que menos valor teñen na fábrica", apunta Álvarez.

Esta cuestión, en realidad, ya tenía que estar resuelta. El anterior convenio recogía un compromiso para alcanzar el fin de la brecha salarial, pero sin establecer el cómo. Fue eso, precisamente, lo que hizo que Comisiones no lo firmarse. En general, CCOO reclama una subida salarial sobre todo en los sueldos más bajos y trata de acelerar el proceso para que "cheguemos a acordos rápidos". Y es que, con noviembre a punto de finalizar, la propuesta salarial de la patronal directamente no existe, según denuncia el sindicato.